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«Динамо» одолело «Ахмат» в Кубке России

сегодня, 19:31
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» одолело «Ахмат» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Счет открыл нападающий москвичей Федор Смолов на 11-й минуте. Ответным голом отметился Иван Олейников на 17-й. Победный гол на счету Ярослава Гладышева, игрок поразил ворота южан на 31-й минуте.

После матча «Динамо» занимает 2-е место в своей группе (3 очка), «Ахмат» идет на 3-й строчке (3 балла).

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:23
Не знаю, дадим бой или нет, но надеюсь, 0:8 не проиграем. А так, всегда надеюсь на побеДу!!!!!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:22
Йоканович продержится без вариантов. Гладышев отличный парень и пожалуй может вытеснить Грулева. Легионеров надо приводить к общему знаменателю в части физики. Уровень у вех приличный. Но Зениту надо бой давать, не комплексовать, как все команды перед ними.
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сегодня в 20:16
С победой!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 20:14, ред.
Анатолий, Честь имею!!!
Анатолий, уверяю Вас, если продержится Йоканович до зимы в ДИНАМО, весной, увидите настоящее ДИНАМО. Конечно, бороться за чемпионство с Зенитом мы не сможем, но, Вашему ЦСКА и Спартаку, Юрана- конкуренцию составим. Сейчас, игра ДИНАМО еще сырая, идет полная перестройка. Тот бардак, который оставил физручина своему приемнику, просто убивает. Физически команда не готова на всю игру. Йоканович пытается прививать команде легкий, воздушный, комбинационный футбол. Защите надо сыграться и конечно нужен форвард, настоящий. Гладышев сыграл очень красиво, технично, но он еще не готов весь матч на высоком уровне. Тюкавин, после двух лет антифутбола- никакой. Вот, если удастся Йокановичу устранить все недостатки, выстроить игру, тогда и результат придет. Во всяком случае, сейчас, ДИНАМО пытается играть в футбол, а не бей-беги с идиотским прессингом.
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 20:10
Ахмат Талалаева потерял навсегда, Динамо Нормана.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:06
Быстро отстрелялись
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:05
Вот вам и Агаларов. Я писал в прошлом сезоне, что ни один серьезный клуб его не купит, потому что в "Уфе" на него и вся команда играла, и техники у него нет.

Боюсь, ему даже уровень аутсайдера ФНЛ будет трудно потянуть, если на него не будут играть все.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ баск (раскрыть)
сегодня в 20:02
Хотя и не бесспорно, но в целом соглашусь!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 20:01
ANATOLY KANDAUROVANATOLY KANDAUROV 13 / 392сегодня в 19:33
Во-первых Динамо с победой. Во-вторых, взгляд со стороны. Лещук намного сильнее Шунина, непонятно за какие заслуги Антов бессменно в воротах. Далее. Даса -очень приличное приобретение, а Фернандес - всадник без головы, излишне резок и неосмотрителен, да и первый пас неважный. Смолов, Тюкавин в порядке. Я думаю Динамо даст бой Зениту в ближайшем туре. Должны точно!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:59
Он и в Ростове из травм не вылезал. Жалко
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 19:59
Нескучный матч. Напряжение сохранялось до последних минут. Расстроил Казарцев : грубейшие нарушения игроков Ахмата пропускал, хотя там Ж/К и штрафные были как на ладони, но свисток промолчал. Почему??? Мне непонятно, мог и боковой подсказать. Но динамики все равно справились, хотя Ахмат достаточно часто огрызался.
Динамо с победой, а Ахмату удачи.
баск
баск
сегодня в 19:55
Пройдусь сегодня по линиям..

В обороне отработали в основном неплохо, хотя и не без косяков.
Массу перехватов, выигранных единоборств и снятого верха исполнил Фернандес.
А вот Саба, при нескольких удачно отыгранных эпизодах, нередко и косячил.
Крайки были в целом на уровне, но и они не без помарок.
У Лакса был первый матч после травмы, Даса- его привычная история, т.е.
активность в конструировании атак и менее уверенно при выполнении своих
основных функций.

Опорная зона работает не лучшим образом, и при Норманне в том числе.
Кутя откровенно слабоват, да и Фомин по-прежнему какой-то зашуганный.

В середине поля были получше обычного в этом сезоне, причём Федя играл
именно там, исполняя роль скорее АПЗ, чем чистого напа.
И это, что отрадно, добавляло осмысленности в конструировании атакующей игры.

В атаке вообще получалось живенько и перспективно.
Связка Смолов-Гладышев любопытно выглядела ещё в шварцевский период,
но это было только в зимних межсезонных товарняках, в официальных же матчах Сандро напрасно не рисковал давать ей время, или просто не успел.

А Йоканович вот попробовал, и получилось неплохо.
Они видят и чувствуют друг друга на поле, причём эта связка абсолютно открыта, они с удовольствием приглашают в неё партнёров.
Ну и пожалте брицца, второй гол Динамо тому иллюстрация- даже Лес вспомнил наконец, что футбол это интересно и даже красиво)

Кроме того, оба крайка, и Лес и Нгамалё, шустрили по всему фронту атаки
от бровки до бровки, чем нередко напрягали гостей.
Да и вообще, моментов создали много, очень хороших, и если бы не пижонили
и не передерживали мяч, много и забили бы.

После 70 мин игра несколько разладилась, заметно подустали, хотя возможности в контатаках оставались.
И в них много порол Нгамалё- если бы не его ошибки, счёт мог быть сильно другим.
Однако и он не выглядел чужеродным звеном, играл впервые, так что можно, кмк, надеятся, что всё будет нормально.

В общем же и целом матч, на мой взгляд, удался.
В исполнении Динамо он был не очень ровным, но весёлым- почти как при Шварце)
С таким желанием и целеустремлённостью в атаке мы выглядели в этом
сезоне, пожалуй, впервые.

СораДников с победой)
Capral
Capral
сегодня в 19:51
протон, ты прав, травма Норманна огорчает сильно.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:50
Ничего не потеряно для обеих команд...
Шуnя771
Шуnя771 ответ ЮЗИК (раскрыть)
сегодня в 19:50
Так ничья по определению не может быть!
Пенальти...
протон
протон
сегодня в 19:49
С победой! Настоящие Гладышев и Лесовой вернулись!
Игра Динамо понравилась, особенно в первом тайме, где Даса был очень хорош. Во втором стало очень много брака, к сожалению, плюс масса запоротых моментов. Но моменты есть, и это главное.
Нгмалё по мысли хорош- исполнение отстой, Гладышев молодец, Лещук на хорошем уровне. А так же Сазонов сегодня уверенно играл, не хочет старт отдавать-это радует!!! Матч был очень интересный с моментами как у нас так и у них!
Такое Динамо мы уже давно не видели.
Жалко будет если Норманн не будет играть с Зенитом, хорошая команда подобралась в Динамо. Почти каждый игрок из новичков ,достоин играть в стартовом составе при такой отличной игре. Вот теперь, будет настоящая конкуренция в Динамо.
Capral
Capral
сегодня в 19:45
Лучший- Сазонов, худший- Фернандес. Именно тот Фернандес, которого кое-кто, так пиарил перед его приходом в ДИНАМО. Если по игре- физики нет совсем, но- это к шварцу. Очень понравился 1й тайм. Воздушная игра ДИНАМО с пасом за спину соперника, неплохо комбинировали, относительно надежно играли в защите. Второй тайм провальный, физически команда не готова, разладилась игра в пас. В 1м тайме понравился Гладышев! А вот что делать с Тюкавиным, Фоминым и Лесовым? Мертвые, абсолютно.... Напрягает одно- где у ДИНАМО опорная зона? Впечатление, что играем без волнореза. Непонятно. И все-таки, при всех проблемах ДИНАМО, моментов создавали кучу, вот только реализация сильно хромает. Без Гагнидзе- совсем другое дело.
Ахмат выглядел достойно, особенно во 2м тайме!
shlomo
shlomo
сегодня в 19:44
Ожидаемый результат
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 19:43
Долго мучилось,потело,но в итоге одолело.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:34
Ничья была бы справедливее
Гость
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