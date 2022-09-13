«Динамо» одолело «Ахмат» в Кубке России

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сегодня, 19:31

«Динамо» одолело «Ахмат» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).

Счет открыл нападающий москвичей Федор Смолов на 11-й минуте. Ответным голом отметился Иван Олейников на 17-й. Победный гол на счету Ярослава Гладышева, игрок поразил ворота южан на 31-й минуте.

После матча «Динамо» занимает 2-е место в своей группе (3 очка), «Ахмат» идет на 3-й строчке (3 балла).