«Динамо» одолело «Ахмат» в Кубке России

«Динамо» одолело «Ахмат» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (2:1).
Счет открыл нападающий москвичей Федор Смолов на 11-й минуте. Ответным голом отметился Иван Олейников на 17-й. Победный гол на счету Ярослава Гладышева, игрок поразил ворота южан на 31-й минуте.
После матча «Динамо» занимает 2-е место в своей группе (3 очка), «Ахмат» идет на 3-й строчке (3 балла).
В обороне отработали в основном неплохо, хотя и не без косяков.
Массу перехватов, выигранных единоборств и снятого верха исполнил Фернандес.
А вот Саба, при нескольких удачно отыгранных эпизодах, нередко и косячил.
Крайки были в целом на уровне, но и они не без помарок.
У Лакса был первый матч после травмы, Даса- его привычная история, т.е.
активность в конструировании атак и менее уверенно при выполнении своих
основных функций.
Опорная зона работает не лучшим образом, и при Норманне в том числе.
Кутя откровенно слабоват, да и Фомин по-прежнему какой-то зашуганный.
В середине поля были получше обычного в этом сезоне, причём Федя играл
именно там, исполняя роль скорее АПЗ, чем чистого напа.
И это, что отрадно, добавляло осмысленности в конструировании атакующей игры.
В атаке вообще получалось живенько и перспективно.
Связка Смолов-Гладышев любопытно выглядела ещё в шварцевский период,
но это было только в зимних межсезонных товарняках, в официальных же матчах Сандро напрасно не рисковал давать ей время, или просто не успел.
А Йоканович вот попробовал, и получилось неплохо.
Они видят и чувствуют друг друга на поле, причём эта связка абсолютно открыта, они с удовольствием приглашают в неё партнёров.
Ну и пожалте брицца, второй гол Динамо тому иллюстрация- даже Лес вспомнил наконец, что футбол это интересно и даже красиво)
Кроме того, оба крайка, и Лес и Нгамалё, шустрили по всему фронту атаки
от бровки до бровки, чем нередко напрягали гостей.
Да и вообще, моментов создали много, очень хороших, и если бы не пижонили
и не передерживали мяч, много и забили бы.
После 70 мин игра несколько разладилась, заметно подустали, хотя возможности в контатаках оставались.
И в них много порол Нгамалё- если бы не его ошибки, счёт мог быть сильно другим.
Однако и он не выглядел чужеродным звеном, играл впервые, так что можно, кмк, надеятся, что всё будет нормально.
В общем же и целом матч, на мой взгляд, удался.
В исполнении Динамо он был не очень ровным, но весёлым- почти как при Шварце)
С таким желанием и целеустремлённостью в атаке мы выглядели в этом
сезоне, пожалуй, впервые.
СораДников с победой)
В обороне отработали в основном неплохо, хотя и не без косяков.
Массу перехватов, выигранных единоборств и снятого верха исполнил Фернандес.
А вот Саба, при нескольких удачно отыгранных эпизодах, нередко и косячил.
Крайки были в целом на уровне, но и они не без помарок.
У Лакса был первый матч после травмы, Даса- его привычная история, т.е.
активность в конструировании атак и менее уверенно при выполнении своих
основных функций.
Опорная зона работает не лучшим образом, и при Норманне в том числе.
Кутя откровенно слабоват, да и Фомин по-прежнему какой-то зашуганный.
В середине поля были получше обычного в этом сезоне, причём Федя играл
именно там, исполняя роль скорее АПЗ, чем чистого напа.
И это, что отрадно, добавляло осмысленности в конструировании атакующей игры.
В атаке вообще получалось живенько и перспективно.
Связка Смолов-Гладышев любопытно выглядела ещё в шварцевский период,
но это было только в зимних межсезонных товарняках, в официальных же матчах Сандро напрасно не рисковал давать ей время, или просто не успел.
А Йоканович вот попробовал, и получилось неплохо.
Они видят и чувствуют друг друга на поле, причём эта связка абсолютно открыта, они с удовольствием приглашают в неё партнёров.
Ну и пожалте брицца, второй гол Динамо тому иллюстрация- даже Лес вспомнил наконец, что футбол это интересно и даже красиво)
Кроме того, оба крайка, и Лес и Нгамалё, шустрили по всему фронту атаки
от бровки до бровки, чем нередко напрягали гостей.
Да и вообще, моментов создали много, очень хороших, и если бы не пижонили
и не передерживали мяч, много и забили бы.
После 70 мин игра несколько разладилась, заметно подустали, хотя возможности в контатаках оставались.
И в них много порол Нгамалё- если бы не его ошибки, счёт мог быть сильно другим.
Однако и он не выглядел чужеродным звеном, играл впервые, так что можно, кмк, надеятся, что всё будет нормально.
В общем же и целом матч, на мой взгляд, удался.
В исполнении Динамо он был не очень ровным, но весёлым- почти как при Шварце)
С таким желанием и целеустремлённостью в атаке мы выглядели в этом
сезоне, пожалуй, впервые.
СораДников с победой)
Динамо с победой, а Ахмату удачи.
Динамо с победой, а Ахмату удачи.