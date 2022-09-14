Чистяков: «Семак в первом тайме нас отчитал»

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сегодня, 20:27

Защитник «Зенита» прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Настраивались на эту игру как на обычного, любого соперника. Не получилось. В первом тайме где-то получилось, во втором они нас подприжали на 10 минут и игра не получилась. У них получилось, у нас — нет. Мне кажется, результат закономерен.

Семак за последние 10 минут первого тайма нас чуть отчитал. Сказал, что нужно менять что-то в игре, быть чуть хладнокровнее и самое главное, не падать духом — играть, бегать. Мы хотели выиграть, но не получилось. Наверное, у „Крыльев“ было больше желания. Не знаю, почему не получилось перестроиться после удаления. Мы уже были в меньшинстве. Главная задача была — не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец», — сказал Чистяков.