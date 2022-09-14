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Чистяков: «Семак в первом тайме нас отчитал»

сегодня, 20:27
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 0Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

«Что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Настраивались на эту игру как на обычного, любого соперника. Не получилось. В первом тайме где-то получилось, во втором они нас подприжали на 10 минут и игра не получилась. У них получилось, у нас — нет. Мне кажется, результат закономерен.

Семак за последние 10 минут первого тайма нас чуть отчитал. Сказал, что нужно менять что-то в игре, быть чуть хладнокровнее и самое главное, не падать духом — играть, бегать. Мы хотели выиграть, но не получилось. Наверное, у „Крыльев“ было больше желания. Не знаю, почему не получилось перестроиться после удаления. Мы уже были в меньшинстве. Главная задача была — не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец», — сказал Чистяков.

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Все комментарии
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 21:22
Регламент Кубка позволяет выйти из группы даже с 3 места. Причём шансов пройти дальше по турниру будет гораздо больше. Вот многие и дают отдохнуть основе. Завтра у Спартака тоже резервисты вперемешку с дублёрами будут бегать против Факела. Нормальная практика.

Рубилово начнётся в плей-офф, куда тот же Зенит спокойно выйдет. И цска, и Спартак, и Краснодар с Локомотивом тоже выйдут.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:12
После первого отчитал,а после второго отблагодарил.
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 21:10, ред.
Я успел посмотреть только концовку матча, минут 20, не знал, как складывался матч до этого. Впечатления по первым просмотренным минутам - обе команды играли, именно играли, а не как часто бывало в матчах менее статусных команд против Зенита - одни с трудом обороняются, другие натужно пытаются что-то создать.

И при всем при этом, Зенит, который любит играть против открытых команд, не засевших в обороне, проигрывает, и проигрывает по делу. И меня, болельщика Зенита, как ни странно, это поражение радует.

Радует, что это поражение пришло очень вовремя. Новый формат кубка позволяет командам относительно безопасно проиграть пару матчей, но вот для того, чтобы игроки Зенита поняли, что не будет у них все гладко, что эйфорию от крупных побед надо оставить сразу после игры - это поражение было нужно.

Важно чтобы это понимал не только Семак, но все игроки, и отчитывать их надо с хорошим русским словцом, думаю что и до бразильцев наши слова дойдут без перевода.
ABir
ABir
сегодня в 21:09
Чуть отчитал - смех. А покрыть матом их нельзя, иностранцы. Сбежать могут. А зарплата, капает, чемпионство обеспечено. Зачем упираться в каждом матче? Тупиковый путь развития Зенита в нынешнем российском чемпионате.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 21:02, ред.
А в прошлом году Чистяков был в основе сб. России и играл прилично. Это проигрыш Семака. ЦСКА тоже вышел против Урала с 2-мя основными (Дивеев, Мойзес и Роша), а потом, когда запахло жареным вышли и Гайич, и Мендес и Зайнутдинов. А Семак вообще не взял в Самару 7 человек из основы. Видно боятся игры с Динамо.
makkie
makkie
сегодня в 20:58
Просто с чистяковыми и без бразильцев - Зенит заурядная команда.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:56
Обычный слив турнира
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:55
Чистяков: «Семак в первом тайме нас отчитал»
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Не помогло!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:41
Чистяков: «Семак в первом тайме нас отчитал, а после
матча заплакал!) »
Andrei Galash
Andrei Galash ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:37
Семак не виноват, если некоторым нравятся команды с тактикой: не играть, стоять.
Futurista
Futurista
сегодня в 20:33, ред.
Ай я яй! - сказал Серожа - без бразильцев грустно всё...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:31
"Сказал, что нужно менять что-то в игре, быть чуть хладнокровнее и самое главное — играть, бегать. "
Вот он Семак, так и запишите его тактику, "Играть, бегать"
Гость
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