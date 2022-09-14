Чистяков: «Семак в первом тайме нас отчитал»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал поражение своей команды от «Крыльев Советов» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.
«Что произошло? Хороший вопрос. Не знаю. Настраивались на эту игру как на обычного, любого соперника. Не получилось. В первом тайме где-то получилось, во втором они нас подприжали на 10 минут и игра не получилась. У них получилось, у нас — нет. Мне кажется, результат закономерен.
Семак за последние 10 минут первого тайма нас чуть отчитал. Сказал, что нужно менять что-то в игре, быть чуть хладнокровнее и самое главное, не падать духом — играть, бегать. Мы хотели выиграть, но не получилось. Наверное, у „Крыльев“ было больше желания. Не знаю, почему не получилось перестроиться после удаления. Мы уже были в меньшинстве. Главная задача была — не пропустить. К сожалению, пропустили и второй под конец», — сказал Чистяков.
И при всем при этом, Зенит, который любит играть против открытых команд, не засевших в обороне, проигрывает, и проигрывает по делу. И меня, болельщика Зенита, как ни странно, это поражение радует.
Радует, что это поражение пришло очень вовремя. Новый формат кубка позволяет командам относительно безопасно проиграть пару матчей, но вот для того, чтобы игроки Зенита поняли, что не будет у них все гладко, что эйфорию от крупных побед надо оставить сразу после игры - это поражение было нужно.
Важно чтобы это понимал не только Семак, но все игроки, и отчитывать их надо с хорошим русским словцом, думаю что и до бразильцев наши слова дойдут без перевода.
И при всем при этом, Зенит, который любит играть против открытых команд, не засевших в обороне, проигрывает, и проигрывает по делу. И меня, болельщика Зенита, как ни странно, это поражение радует.
Радует, что это поражение пришло очень вовремя. Новый формат кубка позволяет командам относительно безопасно проиграть пару матчей, но вот для того, чтобы игроки Зенита поняли, что не будет у них все гладко, что эйфорию от крупных побед надо оставить сразу после игры - это поражение было нужно.
Важно чтобы это понимал не только Семак, но все игроки, и отчитывать их надо с хорошим русским словцом, думаю что и до бразильцев наши слова дойдут без перевода.