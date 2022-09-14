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Орещук: «Не нужно из Кубка России делать клоунаду»

сегодня, 18:16

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на вылет команды футбольной Медиалиги «Амкал» из Кубка России.

Для болельщиков, для медийности и телевидения это интересная история. Для профессионального футбола – нет. Как можно называть эти команды блогерскими, если там практически в полном составе играют футболисты, которые по каким-то причинам не прошли в другие клубы? Пусть они идут тренироваться и играть, допустим, во Второй лиге. Не нужно из Кубка России делать клоунаду.

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Все комментарии
miks rubin
miks rubin
сегодня в 21:21
Профессиональный футбол?))) Где Вы его нашли? У нас "профи" играют так, что порой диву даёшься. БОльшую чать матчей ФНЛ и 1й лиги, да и РПЛ смотреть не охота. В футболе процветает кумовство и взяточничество. "Профессионалов" просто ОБИДЕЛ тот факт, что к играм, пусть и не совсем любителей, такой интерес. А они же, "профессионалы", в кубке на хрен никому были не нужны. Да и кубок для большинства "профессиональных" команд, как собаке пятая лапа. Отношение по принципу "на хрен мы еще лишний турнир бегать будем за те же бабки". Не нашим "профессионалам" ныть! Играйте, старайтесь, бейтесь и тогда не надо будет придумывать способы увеличения привлекательности Российского футбола. А пока предпочитаете большую часть пешком по полю ходить, то хоть не нойте!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:00
Деньги на проект выделены,освоение идёт.Это-замена низового массового футбола.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:42
Я сейчас понимаю, почему ушел Хачатурянц. Он бы себе не позволил оправдывать вольное включение команд в Кубок за деньги вопреки регламенту, а абсолютно никто Алаев будет под любую дудку плясать, это первый менеджер у нас в футболе, который никаким влиянием не может похвастаться, и понятно, что его избрали как "маленького человечка", который будет реализовывать желания других.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:39
Да они могут и в своей Медиалиге играть сколько хотят.

Клоунада в том, что в Кубок России просто ни с того ни с сего взяли две "любительские" команды (в кавычках, потому что в них играют, как Роман правильно заметил, профи).

Более того, они называют себя "любительскими", но это прямо противоречит тому, что футболисты в них играют за зарплату. То есть формально они ни блогерские, ни любительские.

Но это не отменяет другого вопроса - у нас в России сотни любительских лиг, почему руководство РПЛ позволяет себе плевать на регламент и приглашать команды, которые приплачивают? Правила должны быть одинаковы для всех.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:34
Профессиональные команды сами устраивают клоунаду играя друг с другом в Кубке. Кому нужен этот цирк, когда почти вся основа на скамейке? Букмекерам?). Разрекламировали новую сетку). Играли бы в еврокубках, куда не шло..
memphis
memphis
сегодня в 18:32
По делу
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 18:17
И то правда
Гость
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