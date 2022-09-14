Орещук: «Не нужно из Кубка России делать клоунаду»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на вылет команды футбольной Медиалиги «Амкал» из Кубка России.
Для болельщиков, для медийности и телевидения это интересная история. Для профессионального футбола – нет. Как можно называть эти команды блогерскими, если там практически в полном составе играют футболисты, которые по каким-то причинам не прошли в другие клубы? Пусть они идут тренироваться и играть, допустим, во Второй лиге. Не нужно из Кубка России делать клоунаду.
Клоунада в том, что в Кубок России просто ни с того ни с сего взяли две "любительские" команды (в кавычках, потому что в них играют, как Роман правильно заметил, профи).
Более того, они называют себя "любительскими", но это прямо противоречит тому, что футболисты в них играют за зарплату. То есть формально они ни блогерские, ни любительские.
Но это не отменяет другого вопроса - у нас в России сотни любительских лиг, почему руководство РПЛ позволяет себе плевать на регламент и приглашать команды, которые приплачивают? Правила должны быть одинаковы для всех.
Клоунада в том, что в Кубок России просто ни с того ни с сего взяли две "любительские" команды (в кавычках, потому что в них играют, как Роман правильно заметил, профи).
Более того, они называют себя "любительскими", но это прямо противоречит тому, что футболисты в них играют за зарплату. То есть формально они ни блогерские, ни любительские.
Но это не отменяет другого вопроса - у нас в России сотни любительских лиг, почему руководство РПЛ позволяет себе плевать на регламент и приглашать команды, которые приплачивают? Правила должны быть одинаковы для всех.