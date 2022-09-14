Орещук: «Не нужно из Кубка России делать клоунаду»

Бывший спортивный директор «Динамо» отреагировал на вылет команды футбольной Медиалиги «Амкал» из Кубка России.

Для болельщиков, для медийности и телевидения это интересная история. Для профессионального футбола – нет. Как можно называть эти команды блогерскими, если там практически в полном составе играют футболисты, которые по каким-то причинам не прошли в другие клубы? Пусть они идут тренироваться и играть, допустим, во Второй лиге. Не нужно из Кубка России делать клоунаду.