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Циннбауэр: «„Спартак“ лучше „Краснодара“, „Локомотиву“ будет тяжело»

сегодня, 18:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18.09.2022 в 19:00 Не начался

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился ожиданиями от матча со «Спартаком», который состоится 18 сентября.

Сколько времени мне дано на исправление ситуации в чемпионате? Думаю, этот вопрос вам надо задать руководству «Локомотива». Руководство клуба близко находится в команде, у них глаза везде. Они знают, что и как происходит в команде.

Каждая победа приносит огромную пользу команде, даёт уверенность в своих силах. Конечно, если вернуться к чемпионату, то у нас последняя игра сложилась не совсем удачно. Я всегда рад таким дерби, как со «Спартаком». У ребят будет время, чтобы сделать шаг вперёд в развитии перед игрой «Спартака». Я смотрел матчи «Спартака» и скажу, что они выглядят лучше, чем «Краснодар». Ждёт тяжёлая игра, но если мы хотим набрать очки, то нам нужно очень ответственно и умно подойти к этой игре.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:17
Ты же фриц-бей гишпанца без промаха,это реально!
ABir
ABir
сегодня в 19:54
Спартаку тоже нужно возвращаться в игру и доказывать свою состоятельность после двух поражений
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:54
Причём в 99-м
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 19:46
Спартак сильнее Зенита, но это было до матча с питерцами
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 19:23
Спартак сейчас в мандраже.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:21
Словоблуд одним словом
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 19:05
Посмотрим и увидем - кто лучше.
Гость
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