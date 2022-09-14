Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Ганчаренко прокомментировал поражение «Урала» от ЦСКА в Кубке России

сегодня, 20:01
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) во втором туре Кубка России.

ЦСКА хорошо выглядит, игровый ритм, но мы неплохо смотрелись. К сожалению, пропустили со стандарта, с которого не стоило. В концовке упустили быструю атаку. Не хватало несколько дней нам, чтобы детально всё отработать.

Мне нравится, когда команда играет с листа и понимает сильные стороны, хорошо играет в защите. Большинство игроков это понимало, энергозатратная игра. Мы заслуживали больше, чем поражение. Но надо продолжать верить в то, что мы делаем. Пришедшие игроки изменили наше лицо. Надеемся, что сможем продолжать набирать очки.

Все новости
Баринов: «В „Локомотиве“ есть игроки, которые не выкладываются на поле»
Сегодня, 21:05
Циннбауэр: «„Спартак“ лучше „Краснодара“, „Локомотиву“ будет тяжело»
Сегодня, 18:59
Булыкин: «Игра со „Спартаком“ покажет, вышел ли „Локомотив“ из кризиса»
Сегодня, 18:40
Орещук: «Не нужно из Кубка России делать клоунаду»
Сегодня, 18:16
Мостовой: «Я не жду, что ЦСКА легко разберётся с „Уралом“»
Сегодня, 16:44
Алдонин: «Матч ЦСКА — „Урал“ будет принципиальным для Ганчаренко»
Сегодня, 14:52
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:16
Из четырёх комментариев три -спартачей(и ещё одного поклонника,выведшего комментарий в лучший),а стопроцентный клоун вообще на грани суицида.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:36
Кони конек Иванова, вся страна видела))
Futurista
Futurista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 20:35
Кони не его конёк)...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 20:27
Послематчевые не его конек, о себе и о себе
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:09
Урал выглядел совсем неплохо, думаю Михайлыч наладит там игру.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 