Ганчаренко прокомментировал поражение «Урала» от ЦСКА в Кубке России

Главный тренер екатеринбургского «Урала» прокомментировал поражение своей команды от ЦСКА (1:2) во втором туре Кубка России.

ЦСКА хорошо выглядит, игровый ритм, но мы неплохо смотрелись. К сожалению, пропустили со стандарта, с которого не стоило. В концовке упустили быструю атаку. Не хватало несколько дней нам, чтобы детально всё отработать.

Мне нравится, когда команда играет с листа и понимает сильные стороны, хорошо играет в защите. Большинство игроков это понимало, энергозатратная игра. Мы заслуживали больше, чем поражение. Но надо продолжать верить в то, что мы делаем. Пришедшие игроки изменили наше лицо. Надеемся, что сможем продолжать набирать очки.