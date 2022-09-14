Булыкин: «Игра со „Спартаком“ покажет, вышел ли „Локомотив“ из кризиса»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на победу москвичей над «Краснодаром» в Кубке России и поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в РПЛ.
«Молодцы, хорошо сыграли и выиграли. Думаю, это придаст уверенности команде, такие победы нужны, чтобы почувствовать психологическую уверенность и выйти из кризиса в чемпионате России. В следующей игре будет видно, как получится у „Локомотива“ с этим справиться, поскольку РПЛ сейчас важнее Кубка России для команды», – сказал Булыкин.
Даже если Локо выиграет у Спартака, то проблема никуда не исчезнет.
Да у Спартака тоже не мало проблем, но там хоть игроки могут весь матч бегать, а у нас после 70 минуты "сдыхают".
Никогда не делаю прогнозы на такие матчи, но сейчас ситуация явно не в пользу Локо. Опять же можно стиснуть зубы и на морально волевых сделать матч, но что потом?
Да и опять же эта победа может только усугубить ситуацию для Локо, как бы это нелогический сейчас звучит.
Тот же Цорн может сказать, вот главный стал другой и пошли результаты и на время скроют ширмой все проблемы.
Для меня победа не будет сильно радостной, проигрыш сильно не опечалить, ничья ни то ни сё.
Просто на сегодня от команды не жду ничего хорошего, а победа над столь принципиальным соперником всегда в радость, но в этом году без особой эйфории.
Так что посмотрим что получится.
Даже если Локо выиграет у Спартака, то проблема никуда не исчезнет.
Да у Спартака тоже не мало проблем, но там хоть игроки могут весь матч бегать, а у нас после 70 минуты "сдыхают".
Никогда не делаю прогнозы на такие матчи, но сейчас ситуация явно не в пользу Локо. Опять же можно стиснуть зубы и на морально волевых сделать матч, но что потом?
Да и опять же эта победа может только усугубить ситуацию для Локо, как бы это нелогический сейчас звучит.
Тот же Цорн может сказать, вот главный стал другой и пошли результаты и на время скроют ширмой все проблемы.
Для меня победа не будет сильно радостной, проигрыш сильно не опечалить, ничья ни то ни сё.
Просто на сегодня от команды не жду ничего хорошего, а победа над столь принципиальным соперником всегда в радость, но в этом году без особой эйфории.
Так что посмотрим что получится.