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Булыкин: «Игра со „Спартаком“ покажет, вышел ли „Локомотив“ из кризиса»

сегодня, 18:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив18.09.2022 в 19:00 Не начался

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин отреагировал на победу москвичей над «Краснодаром» в Кубке России и поделился ожиданиями от матча против «Спартака» в РПЛ.

«Молодцы, хорошо сыграли и выиграли. Думаю, это придаст уверенности команде, такие победы нужны, чтобы почувствовать психологическую уверенность и выйти из кризиса в чемпионате России. В следующей игре будет видно, как получится у „Локомотива“ с этим справиться, поскольку РПЛ сейчас важнее Кубка России для команды», – сказал Булыкин.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 20:12, ред.
Причём здесь игра со Спартаком?

Даже если Локо выиграет у Спартака, то проблема никуда не исчезнет.
Да у Спартака тоже не мало проблем, но там хоть игроки могут весь матч бегать, а у нас после 70 минуты "сдыхают".

Никогда не делаю прогнозы на такие матчи, но сейчас ситуация явно не в пользу Локо. Опять же можно стиснуть зубы и на морально волевых сделать матч, но что потом?

Да и опять же эта победа может только усугубить ситуацию для Локо, как бы это нелогический сейчас звучит.

Тот же Цорн может сказать, вот главный стал другой и пошли результаты и на время скроют ширмой все проблемы.

Для меня победа не будет сильно радостной, проигрыш сильно не опечалить, ничья ни то ни сё.

Просто на сегодня от команды не жду ничего хорошего, а победа над столь принципиальным соперником всегда в радость, но в этом году без особой эйфории.

Так что посмотрим что получится.
Boricku
Boricku
сегодня в 20:06
Надеемся на проигрыш Спартака, и ждём в тренеры спешл ван.
ABir
ABir
сегодня в 19:52
Спартак тоже не на подъеме, в последних матчах - два поражения
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:22
Немцы не выпустят Локомотив из кризиса
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:48, ред.
фк СПАРТАК на подъёме. фк ЛОКО пока топчется на месте
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