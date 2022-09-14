Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Кубок 2022/2023

Мостовой: «Я не жду, что ЦСКА легко разберётся с „Уралом“»

сегодня, 16:44
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралЗакончился 1-й тайм

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между ЦСКА и «Уралом».

Ганчаренко уже много бывших клубов имеет. Исходя из того, что Кубок многие команды играют полурезервными составами, то и этот матч не должен стать исключением. Не имеет смысла выпускать всех основных. Жду борьбы.

Не знаю, сможет ли ЦСКА обыграть «Урал». Конечно, у ЦСКА запас гораздо приличнее — у «Урала» еле два человека на замену выходят. Я вижу, что будет борьба. Я не жду, что ЦСКА легко разберётся.

Все новости
Орещук: «Не нужно из Кубка России делать клоунаду»
Сегодня, 18:16
Алдонин: «Матч ЦСКА — „Урал“ будет принципиальным для Ганчаренко»
Сегодня, 14:52
«Вряд ли эти немцы вообще умеют руководить». Наумов — о «Локомотиве»
Сегодня, 14:05
Булыкин: «„Локомотив“ — это кубковая команда»
Сегодня, 13:16
Нигматуллин рассказал, почему не хочет работать тренером
Сегодня, 11:53
Нгамалё рассказал, почему решил перейти в «Динамо»
Сегодня, 11:28
Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 17:24
Второму составу ЦСКА будет тяжело.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:55
Сочи разобрался с Торпедо). А Гончаренко б/у). Не было бы цирка.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:50
Скоро увидем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 