Мостовой: «Я не жду, что ЦСКА легко разберётся с „Уралом“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между ЦСКА и «Уралом».
Ганчаренко уже много бывших клубов имеет. Исходя из того, что Кубок многие команды играют полурезервными составами, то и этот матч не должен стать исключением. Не имеет смысла выпускать всех основных. Жду борьбы.
Не знаю, сможет ли ЦСКА обыграть «Урал». Конечно, у ЦСКА запас гораздо приличнее — у «Урала» еле два человека на замену выходят. Я вижу, что будет борьба. Я не жду, что ЦСКА легко разберётся.