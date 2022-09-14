Мостовой: «Я не жду, что ЦСКА легко разберётся с „Уралом“»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче Кубка России между ЦСКА и «Уралом».

Ганчаренко уже много бывших клубов имеет. Исходя из того, что Кубок многие команды играют полурезервными составами, то и этот матч не должен стать исключением. Не имеет смысла выпускать всех основных. Жду борьбы.