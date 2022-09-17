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Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна в „Зените“»

сегодня, 09:33

Агент Себастьяна Дриусси Эрнан Берман считает, что Сергей Семак неправильно использовал футболиста в «Зените».

Летом 2021-го аргентинец перешел в «Остин» и сейчас является одним из лучших бомбардиров МЛС, на его счету 18 голов в 24 матчах в высшей лиге США.

Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться. Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ – просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает.

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Все комментарии
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 11:04
Он прав.
lotsman
lotsman
сегодня в 09:57
Тренерувидней, как использовать игрока.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:55
Поди наша "Первая Лига" круче МЛС, отсюда и танец от печки)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:49
Агент Дзюбы : "Семак неправильно использовал Тёму в команде,после ухода из неё Халка. Видите,как он раззабивался на Туретчине???".
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:45
Агент врёт как может манекен кого-то использовать
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:43
Вот уж действительно)))
Futurista
Futurista
сегодня в 09:41
Сравнил Ж с П...захудалую МЛС с РПЛ)...
INGUSH
INGUSH
сегодня в 09:39
Тогда в Зените должен был забивать только Дзюбиньо...Поэтому и не раскрылся..
Гость
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