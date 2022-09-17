Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна в „Зените“»

Агент Себастьяна Дриусси Эрнан Берман считает, что Сергей Семак неправильно использовал футболиста в «Зените».
Летом 2021-го аргентинец перешел в «Остин» и сейчас является одним из лучших бомбардиров МЛС, на его счету 18 голов в 24 матчах в высшей лиге США.
Думаю, Семак неправильно использовал Дриусси в «Зените». Учитывая количество голов, которые Дриусси забивает за «Остин» в МЛС, можно сказать, что тренер «Зенита» не смог раскрыть его лучшие качества, ставил его не на ту позицию. А здесь Дриусси смог по-настоящему раскрыться. Мне не кажется, что ему не подошла РПЛ – просто у Себастьяна не сложилось конкретно в этой команде, так бывает.