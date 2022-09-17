Агент Дриусси: «Семак неправильно использовал Себастьяна в „Зените“»

Агент Эрнан Берман считает, что неправильно использовал футболиста в «Зените».

Летом 2021-го аргентинец перешел в «Остин» и сейчас является одним из лучших бомбардиров МЛС , на его счету 18 голов в 24 матчах в высшей лиге США .