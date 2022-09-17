Кампуш: «Я очень доволен игрой Месси»

Спортивный директор ПСЖ Луиш Кампуш восторженно отозвался об игре нападающего команды .

Я очень доволен игрой Месси. Разговаривал с ним на предмет того, чтобы он остался на три сезона. Однако мы должны побеждать и эффективно действовать на трансферном рынке, иначе мы не сможем подписывать таких игроков. Это может повлечь за собой проблемы экономического характера.

Я очень доволен Месси. Он – легенда «Барселоны». Он приехал в другой город, с другим футболом, в другую лигу. Он не спешил. В этом сезоне у нас есть Месси, который становится только лучше.