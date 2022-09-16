Эвра: «Хотел бы играть за Сенегал – страну, где я родился, а не Францию»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции во время встречи с президентом Ганы Нана Акуфо-Аддо признался, что хотел бы выступать за национальную команду Сенегала, если бы у него появилась возможность вернуться в прошлое.

Если бы у меня была возможность вернуться в прошлое, то хотел бы играть за Сенегал – страну, где я родился, а не Францию.

Я родился в Дакаре, но вырос во Франции. Этот выбор преподал мне болезненный урок: после хороших игр вас прославляют как француза. В поражениях обвиняют как сенегальца.

Молодое поколение должно понимать, что можно добиться успеха, выступая за свои родные страны.