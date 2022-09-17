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Ройс может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы

сегодня, 20:51
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)1 : 0Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Матч завершен

Футболист «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс получил травму лодыжки в матче Бундеслиги против «Шальке» (1:0). Из-за этого немец может пропустить чемпионат мира в Катаре.

На 32-й минуте встречи Ройс неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после этого немец покинул поле на носилках. По слухам, футболисту может потребоваться хирургическая операция, если будет диагностировано повреждение связок. В таком случае игрок не сможет сыграть на ближайшем мировом первенстве.

В текущем сезоне Бундеслиги Ройс забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах.

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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 22:07
Конечно жаль.
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 21:45
Очень жаль Марко, несомненно один из самых талантливых игроков своего поколения, но так и не реализовавший свой потенциал из за бесконечных травм. Чем то напоминает судьбу Дайслера, который не смог преодолеть психологическую травму и завершил карьеру, надеюсь Ройс "не сломается".
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:20, ред.
Травмы перед крупными национальными турнирами это злой рок для Марко Ройса
ЧМ 2014
Евро 2016
Евро 2021
ЧМ 2022 пока под ворпосом...Хороший игрок, но травмы скоскали его карьеру, а жаль
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 20:56
Не пропустит,врачи постараются!
старина
старина
сегодня в 20:56
Для Марко травмы это злой рок к сожалению
Гость
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