Ройс может пропустить чемпионат мира в Катаре из-за травмы

1663437068

сегодня, 20:51

Футболист «Боруссии» Дортмунд получил травму лодыжки в матче Бундеслиги против «Шальке» (1:0). Из-за этого немец может пропустить чемпионат мира в Катаре.

На 32-й минуте встречи Ройс неудачно приземлился на землю и подвернул лодыжку, после этого немец покинул поле на носилках. По слухам, футболисту может потребоваться хирургическая операция, если будет диагностировано повреждение связок. В таком случае игрок не сможет сыграть на ближайшем мировом первенстве.

В текущем сезоне Бундеслиги Ройс забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи в 7 матчах.