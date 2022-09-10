Президент «Кадиса» рассказал о состоянии болельщика, которому стало плохо

Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно рассказал о текущем состоянии здоровья болельщика, которому стало плохо во время матча команды против «Барселоны» (0:4).
У первого болельщика, который потерял сознание, восстановился пульс, скорая помощь его увезла. Он поднялся, снова упал, но в итоге его состояние удалось стабилизировать.
Но по ощущениям что-то очень часто в последнее время людям на стадионе становится плохо((
Вратарь Кадиса даже поучаствовал в спасении, респект! Когда такие вещи происходят, уже не до футбола потом. Надеюсь с болельщиком все в порядке.
Сразу вспоминается как год назад на стадионе в Самаре человеку плохо стало и скончался. Я до сих пор шоке, что не остановили матч
Но по ощущениям что-то очень часто в последнее время людям на стадионе становится плохо((
Вратарь Кадиса даже поучаствовал в спасении, респект! Когда такие вещи происходят, уже не до футбола потом. Надеюсь с болельщиком все в порядке.
Сразу вспоминается как год назад на стадионе в Самаре человеку плохо стало и скончался. Я до сих пор шоке, что не остановили матч