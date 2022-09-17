Сергеев: «Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол»

Нападающий «Зенита» поделился мнением о матче «сине-бело-голубых» против «Динамо» в РПЛ (2:0).

Тяжелая игра и тяжелое поле. Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол. Во втором тайме у них случилось удаление, а мы забили второй и довели дело до победы. Тяжелая игра, хорошо, что выиграли.

Я не следил за игрой «Динамо», но перед матчем мы разбирали соперника. Они хорошо убегают в быстрые атаки, это молодая команда, как и была при Сандро Шварце. Посмотрим, что они покажут в дальнейшем.