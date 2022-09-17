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Сергеев: «Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол»

вчера, 22:40
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о матче «сине-бело-голубых» против «Динамо» в РПЛ (2:0).

Тяжелая игра и тяжелое поле. Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол. Во втором тайме у них случилось удаление, а мы забили второй и довели дело до победы. Тяжелая игра, хорошо, что выиграли.

Я не следил за игрой «Динамо», но перед матчем мы разбирали соперника. Они хорошо убегают в быстрые атаки, это молодая команда, как и была при Сандро Шварце. Посмотрим, что они покажут в дальнейшем.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:58
Эаль, что Динамо не согли отнять очки у зенита.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:51
Кто ждал чего-то особого,тот разочарован. Ну а мне-что прогнозируемые 3-1,что реальные 2-0.Зрелище всё равно не состоялось.
протон
протон
вчера в 22:50
Атакующие действия в исполнении Динамо:
1) Угловой 3:42
2) Удар в перекладину 4:32
3) Удар в створ 6:58

Как бы не порицали Серёжу Семака, но Зенит играет очень прилично, почти все новички встраиваются в команду и это во многом его заслуга. На трансферы тратятся относительно небольшие по футбольным меркам суммы и откровенно провальных трансферов при Семаке я у Зенита не припомню.
Семак- сильный тренер, благодаря ему Зенит так стабилен последние годы.

Не чего ждать от Динамо, оно еще и в прошлом сезоне опережало Сочи в борьбе за второе место на 10 очков и умудрилось 2 место отдать. А теперь посыпалось по наклонной.
drug01
drug01
вчера в 22:46
Что ждали то и получили
протон
протон
вчера в 22:42
Очевидно, Зенит был лучше по игре и составу. Здесь даже к судейству нет вопросов. Удаление по делу, ну а за удар Ловрена в штрафной надо было пенальти ставить. Представить «страшно» что началось бы если бы наоборот Ловрен в своей штрафной кого-то по лицу ударил, и судья не заметил бы этого. Но вот, Динамо старалось играть, а не закрылось в своей штрафной. В отличии от игры СМ с Зенитом в Москве, динамовцы смотрелись хорошо. Придёт сыгранность и в тройку попасть смогут.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:41
Вполне ожидаемый результвт!
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