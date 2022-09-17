Сергеев: «Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о матче «сине-бело-голубых» против «Динамо» в РПЛ (2:0).
Тяжелая игра и тяжелое поле. Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол. Во втором тайме у них случилось удаление, а мы забили второй и довели дело до победы. Тяжелая игра, хорошо, что выиграли.
Я не следил за игрой «Динамо», но перед матчем мы разбирали соперника. Они хорошо убегают в быстрые атаки, это молодая команда, как и была при Сандро Шварце. Посмотрим, что они покажут в дальнейшем.
1) Угловой 3:42
2) Удар в перекладину 4:32
3) Удар в створ 6:58
Как бы не порицали Серёжу Семака, но Зенит играет очень прилично, почти все новички встраиваются в команду и это во многом его заслуга. На трансферы тратятся относительно небольшие по футбольным меркам суммы и откровенно провальных трансферов при Семаке я у Зенита не припомню.
Семак- сильный тренер, благодаря ему Зенит так стабилен последние годы.
Не чего ждать от Динамо, оно еще и в прошлом сезоне опережало Сочи в борьбе за второе место на 10 очков и умудрилось 2 место отдать. А теперь посыпалось по наклонной.
1) Угловой 3:42
2) Удар в перекладину 4:32
3) Удар в створ 6:58
Как бы не порицали Серёжу Семака, но Зенит играет очень прилично, почти все новички встраиваются в команду и это во многом его заслуга. На трансферы тратятся относительно небольшие по футбольным меркам суммы и откровенно провальных трансферов при Семаке я у Зенита не припомню.
Семак- сильный тренер, благодаря ему Зенит так стабилен последние годы.
Не чего ждать от Динамо, оно еще и в прошлом сезоне опережало Сочи в борьбе за второе место на 10 очков и умудрилось 2 место отдать. А теперь посыпалось по наклонной.