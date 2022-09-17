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Семак: «Нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа»

вчера, 22:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча своей команды против «Динамо» в РПЛ (2:0).

Не скажу, что нам было легко. Если «Динамо» отдало инициативу, это не значит, что было легко. Наверное, самый явный момент был, когда кто-то из игроков поскользнулся в эпизоде с Караваевым. До этого владели преимуществом. Что касается контроля, то таких острых моментов было не так много. Естественно, план, наверное, у «Динамо» был — это те моменты, которые мы наблюдали в первом тайме: отбор, быстрый выход в атаку, примерно то, на чем Дуглас заработал карточку.

В общем, они ждали своего шанса до того, как игра повернется в другую сторону. Во втором тайме, естественно, нужно было отыгрываться, более активно и агрессивно шли вперед. И у нас появились моменты, были очень даже неплохие, но не смогли забить. А после удаления, конечно, еще сложнее стало динамовцам вернуться к положительному для них результату. А мы в самой концовке смогли забить. Такая нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа.

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Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 22:54
протон
протон
вчера в 22:53
Смотреть чемпионат стало не интересно. это как ЦСКА в хоккее в СССР. Интриги ноль. Поэтому полупустые трибуны. Команды или не хотят или не могут бороться с Зенитом. Разница в классе просто беда. Жалко что не увидим Зенит на международных турнирах. Посмотреть каков действительно его уровень.

Думаю,что 99% болельщиков уже догадываются кто будет чемпионом России в сезоне 22/23
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:48
Наговорил на три трудные победы.А на деле всё было просто,пресно и очевидно.Сторонние наблюдатели зря потеряли время.
mxbh4nwnkr3q
mxbh4nwnkr3q
вчера в 22:47
Зачем волноваться всё по плану
протон
протон
вчера в 22:39
Мостовой пожалуй самый недооценённый игрок зенита. Его всё на банку хотят посадить а он на уровне бразильцев играет. Бедный Бака прирастет на лавке
протон
протон
вчера в 22:39
Динамо ноль ударов и сами нули,плюс колхозник Норман.
Capral
Capral
вчера в 22:34
Нервная, трудовая победа? Вы в пол ноги обыграли соперника и не заметили его.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:29
Семак сама скромность!
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