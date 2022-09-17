Семак: «Нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги матча своей команды против «Динамо» в РПЛ (2:0).

Не скажу, что нам было легко. Если «Динамо» отдало инициативу, это не значит, что было легко. Наверное, самый явный момент был, когда кто-то из игроков поскользнулся в эпизоде с Караваевым. До этого владели преимуществом. Что касается контроля, то таких острых моментов было не так много. Естественно, план, наверное, у «Динамо» был — это те моменты, которые мы наблюдали в первом тайме: отбор, быстрый выход в атаку, примерно то, на чем Дуглас заработал карточку.

В общем, они ждали своего шанса до того, как игра повернется в другую сторону. Во втором тайме, естественно, нужно было отыгрываться, более активно и агрессивно шли вперед. И у нас появились моменты, были очень даже неплохие, но не смогли забить. А после удаления, конечно, еще сложнее стало динамовцам вернуться к положительному для них результату. А мы в самой концовке смогли забить. Такая нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа.