«Чудесно. Хорошо, что у него хоть две ноги». Червиченко — о Бальде

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации вокруг футболиста «красно-белых» Кейта Бальде.

Чудесно. Хорошо, что у него хоть две ноги, а то могли и не заметить в пылу страсти. Ну это первый ляп, что ли, который «Спартак» совершает на трансферном рынке? Думаю, для усиления эффекта себе ещё и спортивного директора весёлого хотят взять, чтобы усилить впечатление. Чтобы вообще весь мусор выгрести не только из Европы, но и со всего мира.

Видно, решили, что «Фиорентина» обижается, и решили подсластить пилюлю, совершив нечто более несуразное, чем покупка Кокорина.