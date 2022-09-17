Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Чудесно. Хорошо, что у него хоть две ноги». Червиченко — о Бальде

вчера, 22:14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о ситуации вокруг футболиста «красно-белых» Кейта Бальде.

Чудесно. Хорошо, что у него хоть две ноги, а то могли и не заметить в пылу страсти. Ну это первый ляп, что ли, который «Спартак» совершает на трансферном рынке? Думаю, для усиления эффекта себе ещё и спортивного директора весёлого хотят взять, чтобы усилить впечатление. Чтобы вообще весь мусор выгрести не только из Европы, но и со всего мира.

Видно, решили, что «Фиорентина» обижается, и решили подсластить пилюлю, совершив нечто более несуразное, чем покупка Кокорина.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Андрей Мостовой: «Я бы не сказал, что это легкая победа»
Вчера, 23:48
М. Кержаков: «Всегда приятно играть на ноль. Всегда настраиваешься на это»
Вчера, 23:07
Сергеев: «Хорошо, что надавили на ошибки соперника и забили гол»
Вчера, 22:40
Семак: «Нервная, трудовая, но, на мой взгляд, абсолютно заслуженная победа»
Вчера, 22:28
Пивоваров: «Против достойного соперника мы выглядели как минимум не хуже»
Вчера, 21:51
Кавазашвили: «Как была неразбериха в „Спартаке“, так она и продолжается»
Вчера, 21:24
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:29
Надо дождаться официального разъяснения пресс-службы Спартака
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 22:41
При черве точно таких фокусов не было.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:26
Просматривается обида.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:19
Всё в "Спартаке" началось с воцарения Червя.Дурик,ты зачем сбрил усы и продал клуб Арнольдычу? Так что сиди теперь,и не пыхти.
Zak11
Zak11
вчера в 22:18
Намёк на Абелардо из Нашей Раши?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 