Карпин: «Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча РПЛ, в котором южане обыграли «Крылья Советов» (2:1).
Чувствую опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов. Помешал ли быстрый гол? Не знаю, может быть. Не могу сказать. Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.
Ростов компенсирует уровень игроков огромным арсеналом "хитростей"
Очень ловко находят лицом расставленные руки и чувствуют минимальное давление в спину для падения. Как по мне - гол Евгеньева был абсолютно в нормальной борьбе.
Ростов компенсирует уровень игроков огромным арсеналом "хитростей"
Очень ловко находят лицом расставленные руки и чувствуют минимальное давление в спину для падения. Как по мне - гол Евгеньева был абсолютно в нормальной борьбе.