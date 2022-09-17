Карпин: «Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков»

Главный тренер «Ростова» подвел итог матча РПЛ , в котором южане обыграли «Крылья Советов» (2:1).

Чувствую опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов. Помешал ли быстрый гол? Не знаю, может быть. Не могу сказать. Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.