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Карпин: «Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков»

сегодня, 19:56
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча РПЛ, в котором южане обыграли «Крылья Советов» (2:1).

Чувствую опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов. Помешал ли быстрый гол? Не знаю, может быть. Не могу сказать. Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо ещё набрать очков 12-13 чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
сегодня в 21:40
Волере золотой мячь надо дать !
Аксинья
Аксинья
сегодня в 21:20
Валера, Эти необходимые 12-13 очков ты можешь набрать с такой командой еще в первом круге. Ну а что тогда делать во втором круге - сливать игры всем подряд или все-таки побороться за призовое место))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:58
Ещё бы, даже супер и плюс ноль в графе поражений.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 20:53
Еще бы газпромовцев обыграть,и все будет ,на мази!!!
Comentarios
Comentarios
сегодня в 20:42
Валерыч попер
протон
протон
сегодня в 20:28
Крылья в своём стиле. Свои 100% моменты не забивают, пропускают наиглупейшие голы и в итоге борятся за выживание в конце сезона. Опять вернулись к своим истокам.

Ростов компенсирует уровень игроков огромным арсеналом "хитростей"

Очень ловко находят лицом расставленные руки и чувствуют минимальное давление в спину для падения. Как по мне - гол Евгеньева был абсолютно в нормальной борьбе.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:13
Следующие десять туров "и с точки зрения игры")
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:05
Лучше и быть не может
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:01
И это тоже пройдёт.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 19:59
Соглашусь с Валерием Георгиевичем
Гость
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