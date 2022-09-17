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Кавазашвили: «Как была неразбериха в „Спартаке“, так она и продолжается»

вчера, 21:24

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с дисквалификацией игрока «красно-белых» Кейта Бальде.

Как была неразбериха в «Спартаке» при Федуне, так она и продолжается по сей день. «Лукойл» — серьёзная организация, известная во всём мире. Как они до сих пор не могут назначить президента футбольного клуба… Что касается ситуации с Бальде, получается, что обманули наш великий «Спартак»! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:20
Видимо,не такая уж серьёзная,это всемирно известная организация Лукойл.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:07
Все хорошо! Шапито продолжается))
Boricku
Boricku
вчера в 21:38
Скоро тренделя перезальют _ понесёмся !
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