Кавазашвили: «Как была неразбериха в „Спартаке“, так она и продолжается»

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о ситуации с дисквалификацией игрока «красно-белых» Кейта Бальде.

Как была неразбериха в «Спартаке» при Федуне, так она и продолжается по сей день. «Лукойл» — серьёзная организация, известная во всём мире. Как они до сих пор не могут назначить президента футбольного клуба… Что касается ситуации с Бальде, получается, что обманули наш великий «Спартак»! С кого можно получить неустойку? Бальде мог сказать, что за ним есть такой хвост. Футболист и агент молчат — у них был сговор.