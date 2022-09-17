Пивоваров: «Против достойного соперника мы выглядели как минимум не хуже»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча «бело-голубых» против «Зенита» в РПЛ (0:2).

Игра понравилась. Я считаю, что ребята сегодня бились. Хорошо сыграла наша молодежь, я считаю, что против достойного соперника мы выглядели как минимум не хуже, но привезли себе два гола.