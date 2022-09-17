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Пивоваров: «Против достойного соперника мы выглядели как минимум не хуже»

вчера, 21:51
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от матча «бело-голубых» против «Зенита» в РПЛ (0:2).

Игра понравилась. Я считаю, что ребята сегодня бились. Хорошо сыграла наша молодежь, я считаю, что против достойного соперника мы выглядели как минимум не хуже, но привезли себе два гола.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:40
А, Вы про это. Ну да, согласен. Простите, я сразу не понял. Спасибо, теперь понятно.
Союзник противников
Союзник противников ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:35
Когда Ворона ещё летала,Кокорин был подающим надежды футболистом,а не уголовником,ещё бегал Семшов,Нобоа был не зенитовец и прочая,и прочая...Хорошие,яркие были месяца три.Но тут пришёл пи...,пардон-"Зенит"...
Capral
Capral ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:05
Позвольте спросить, когда команда начинала играть и когда на что-то претендовала?
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:03
Сегодня ваш день, но торжествуете вы, рано....
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:22
Вот и ответ на все вопросы :Им понравилось.Я же давно пишу,что руководители "Динамо" ротируются,но под сугубо прагматичные цели:РАСПИЛ СРЕДСТВ.Как только команда начинает играть и на что-то претендовать,её распродают,или разгоняют. Вы видели сегодня на поле "товарища Саакяна"?
gg9vt9s4z524
gg9vt9s4z524
вчера в 22:08
ну вот и поупирались...
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:02
Что смотрел Павел? Ребята бились? Ребята сдались после пропущенного, ни одной искры в глазах, полная безнадёга. Поражение простительно такому сопернику, но безразличие к происходящему объяснить трудно.

Да и будем откровенны: Зенит выложился на процентов 10, если бы захотел, то накидал бы полную авоську.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:02
Может и так!
Гость
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