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«Факел» определился с главным тренером

сегодня, 14:59

«Факел» решил оставить Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера. Теперь он руководит командой без приставки и.о.

Пятибратов принял команду на прошлой неделе после ухода Олега Василенко. В своем первом матче обыграл «Локомотив» в матче РПЛ.

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Все комментарии
r8wrahd3nj3f
r8wrahd3nj3f
сегодня в 16:53
ну наконец то, вперед...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:19
Новые имена, новые тренеры, посмотрим как всё сложится.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:46
Наверно так надо, раз их устраивает
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:44
всё правильно думаю
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:29, ред.
Да им всё равно,похоже.Полыхнул факел,и погас.А у него "лицензия на убийство футбольных клубов категории Pro" имеется,или как всегда???
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:09
Правильное решение. От добра, добра не ищут. Удачи.
Бoрат
Бoрат
сегодня в 15:06
Пока Димон показывает 100% результат
Команда при нем перестала пропускать
Побеждает москвичей

Конечно, надо дать поработать
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:00
Ну теперь игра попрёт!
Гость
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