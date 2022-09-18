«Факел» определился с главным тренером

«Факел» решил оставить Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера. Теперь он руководит командой без приставки и.о.
Пятибратов принял команду на прошлой неделе после ухода Олега Василенко. В своем первом матче обыграл «Локомотив» в матче РПЛ.
«Факел» решил оставить Дмитрия Пятибратова на посту главного тренера. Теперь он руководит командой без приставки и.о.
Пятибратов принял команду на прошлой неделе после ухода Олега Василенко. В своем первом матче обыграл «Локомотив» в матче РПЛ.
Команда при нем перестала пропускать
Побеждает москвичей
Конечно, надо дать поработать
Команда при нем перестала пропускать
Побеждает москвичей
Конечно, надо дать поработать