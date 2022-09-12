«Ахмат» отправил Талалаева в отставку прямо во время матча с «Пари НН»

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сегодня, 10:40

Стали известны подробности увольнения из «Ахмата». Тренера уволили в перерыве матча с «Пари НН».

После первых 45 минут состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке.