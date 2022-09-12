«Ахмат» отправил Талалаева в отставку прямо во время матча с «Пари НН»

Стали известны подробности увольнения Андрея Талалаева из «Ахмата». Тренера уволили в перерыве матча с «Пари НН».
После первых 45 минут состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке.
Он не захочет портить статистику выходом на поле.
Тем более, что игрока, который за тринадцать сезонов сыграл двадцать один матч в РПЛ, и это считая замены (может, в сумме он на один матч сыграл) и который не забил за это время ни одного гола и не отдал ни одной передачи (он вингер) трудно заподозрить в недовольстве тренером из за его невыпуска на поле)))
Он не захочет портить статистику выходом на поле.
Тем более, что игрока, который за тринадцать сезонов сыграл двадцать один матч в РПЛ, и это считая замены (может, в сумме он на один матч сыграл) и который не забил за это время ни одного гола и не отдал ни одной передачи (он вингер) трудно заподозрить в недовольстве тренером из за его невыпуска на поле)))