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«Ахмат» отправил Талалаева в отставку прямо во время матча с «Пари НН»

сегодня, 10:40
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 3Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

Стали известны подробности увольнения Андрея Талалаева из «Ахмата». Тренера уволили в перерыве матча с «Пари НН».

После первых 45 минут состоялся жёсткий разговор между Талалаевым и одним из руководителей грозненского клуба. Уже тогда было принято принципиальное решение об отставке. Талалаев же покинул стадион во время перерыва и во время второго тайма не руководил командой на бровке.

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Все комментарии
Аспект
Аспект
сегодня в 12:37
В принципе, грозненцы играли в свою силу с Талалаевым. Даже может чуть лучше, чем от них ожидалось. Более того - многие вряд ли будут против, если "Ахмат" когда-нибудь станет на вылет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 12:36
С ним походу разговаривал Лорд. Лучше б они состав усилили для него, чем увольнять. Что поменяется в лучшую сторону, если так менять тренеров? Были Черчесов, Рахимов и тот же Талалаев, при которых была нормальная игра. Но их уволили вместо того, чтоб усилить состав качественными игроками. Зачем нам нужны были Глушаков и ему подобные, хотели ещё подписать Кокорина и Мамаева?! Откуда может появиться результат с этим футбольным мусором?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:12
История с Юраном отдыхает.
Союзник противников
Союзник противников ответ memphis (раскрыть)
сегодня в 12:06
Я всегда читаю сводки -натощак,с утра.Но с водкой.
memphis
memphis ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:00
Надо сводки читать...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 11:47
Он и не должен был выпускать, ибо этот великолепный футболист, который, действительно, является племянником Рамзана, является обладателем рекорда РПЛ (!!!) по числу матчей на скамейке запасных.

Он не захочет портить статистику выходом на поле.

Тем более, что игрока, который за тринадцать сезонов сыграл двадцать один матч в РПЛ, и это считая замены (может, в сумме он на один матч сыграл) и который не забил за это время ни одного гола и не отдал ни одной передачи (он вингер) трудно заподозрить в недовольстве тренером из за его невыпуска на поле)))
Союзник противников
Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 11:45
Хожу я,нищий,без штанов,
но не молюсь на "кадырОв".
Бoрат
Бoрат ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 11:42
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
    сегодня в 11:38
    Прям во время матча озарило,после двухнедельных раздумий???Вроде есть разные способы увольнения,некоторые из прессы узнают,других-на проходной пропуск забирают.Ладно,считаем,что разнообразили прежний стандартный подход к процессу увольнения.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ memphis (раскрыть)
    сегодня в 11:36, ред.
    Думаешь,отдали хозяину тамошнего Колизея, на пищу львам???
    Бoрат
    Бoрат
    сегодня в 11:35
    Мне кажется нормально, что так уволили Талалаева
    А что сиси мять? Больше всего не нравиться, когда тренера собираются увольнять, уже многие об этом знают, но тянут неделю-две. В СМИ пишут, идёт обсуждение в футбольных кругах, а бедный тренер вынужден вроде бы и работать, а вроде постоянно думать, что дальше. Нервничать. Да и обидно это, когда почти все вокруг знают, а тебе ещё не сообщили
    Тут наоборот прямо и честно сказали: уволен
    Сразу, как только приняли решение
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Бoрат (раскрыть)
    сегодня в 11:35
    Я ни на что не намекаю :Я изумляюсь и икаю.
    memphis
    memphis
    сегодня в 11:32
    А потом его кто-то видел?
    Бoрат
    Бoрат ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 11:32
    Если ты намекаешь на то, что это не родственник Рамзана , а однофамилец, то ошибаешься
    Это его племянник
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 11:04
    Совсем некрасиво ведет себя руководство Ахмата.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:57
    Не знаю я,какой он тренер,
    но в жизни есть один "ништяк" :
    Когда в кармане много денег,
    и я начальник-ты дурак.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 10:56
    Ты думаешь,что самая распространённая фамилия на Руси-Иванов? Нет-Кузнецов.Так у них Кадыровых-как у нас Кузнецовых.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:54
    Во время матча? Он успел отомстить!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 10:51
    Оба психанули конкретно...
    David Young
    David Young ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 10:48
    )
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 10:47
    Похоже, из печальной истории увольнения Юрана из Химок, руководство Ахмата не сделало правильных выводов...
    008Maximus
    008Maximus
    сегодня в 10:45
    Очень грустные новости
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 10:44
    просто Талалаев не выпускал на поле этого футболиста.

    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 10:42
    Печально и глупо. Так футболом руководить нельзя. Андрей отличный тренер, из этого состава больше выжать было нельзя. Будет только хуже
    Гость
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