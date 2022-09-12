Талалаев продержался в «Ахмате» два года. Похоже, тренера уволили в перерыве матча

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вчера, 14:28

Много бурных эмоций и немало поражений.

Не найдут никого сильнее, чем Талалаев

Россияне в лучшем случае того же класса. Сильный иностранец сейчас в РПЛ не приедет даже в «Локомотив» или другой клуб из Москвы, провинции искать мастеров еще сложнее. Тут как с Шалимовым. Многие неудачи «Урала» можно объяснить, даже Ганчаренко понадобилось время, чтобы добраться до первой победы, причем непростой. Талалаев проигрывал с «Ахматом» по совокупности причин, и вряд ли тренерская работа на первом месте.

Тяжело найти другую команду, где наставника уволили после ссоры прямо в перерыве. «Ахмат» до Талалаева тренировали Байдачный, Гуллит, Байтиев, Черчесов, Красножан, Рахимов, Кононов, Галактионов, Ледяхов, снова Рахимов и Шалимов. Десять специалистов за десять лет, из которых лишь двое временные. Если зададитесь желанием найти человека, который работал в трех разных годах подряд, то получите только Черчесова, Рахимова, а теперь Талалаева.

На практике скорее Дон разольется, чем ценная тренерская птица долетит до Грозного времен без надежды на попадание, например, в еврокубки через Кубок России. Прорыв в таблице чемпионата тоже вряд ли возможен. «Ахмат» не заслуживает места в зоне еврокубков, как ее раньше называли. Да и будет ли условное пятое место мотивацией для сильного тренера задержаться надолго? Наоборот, если вдруг какой-то серб удивит классом, то его заберут на повышение.

Даже с учетом, что поражения были обидными, а некоторые из них на совести Талалаева, его отставка ничего не меняет для «Ахмата» в лучшую сторону. Наоборот, если не угадают с новым наставником, то рискуют потерять футболистов если не зимой, то следующим летом. Даже Агаларов, если продолжится его серия мучений в «Ахмате», попробует найти себе новый клуб, где начнет с чистого листа после жесткого падения качества футбола.

Клуб могут покинуть пять важных игроков

Старая гвардия, вроде Уциева и Иванова, не у дел. А новый облик «Ахмата» определяют латерали Тодорович и Богосавац, вингер Бериша, форвард Конате, в меньшей мере – защитник Нижич. Есть еще Марат Быстров, но казах вряд ли воспользуется лазейкой от УЕФА . А вот остальные названные легионеры могут зимой, если не понравится новый тренер, подыскать себе другие клубы. Ключевые футболисты «Ахмата» не во всех поединках играют одинаково.

Им было интересно против «Спартака» и «Зенита», две мировые, дважды упускали возможность выиграть у фаворитов. Было любопытно с ЦСКА , когда при счете 3:2 разгоняли перспективные атаки, могли уравнять шансы. Но вот против «Пари НН» не сыграли так, как против «Локомотива». Галактионов, который в прошлом исполнял обязанности главного в «Ахмате», неожиданно для многих получил победу, причем расставил ловушки ровно так, чтобы хозяева в Грозном владели мячом, старались, создавали подходы, а забивал «Пари НН».

Первый гол гостям подарил Шелия, который обещал играть иначе – неудачно вышел за пределы штрафной, играет круто через раз, но дальше упускали Милсона по флангу, не накрыли Гоцука при стандарте. Мяч Журавлева ничего принципиально не изменил, гости были эффективнее, причем намного. Видим вину Талалаева – Галактионов его неожиданно обыграл, но исполнители тоже жестко подводили «Ахмат».

Игра лучше, чем результаты, и это их норма

Сильный врач всегда задает вопрос, получив анализы пациента, не является ли для человек вроде бы аномальный показатель нормой? Рассматривая «Ахмат» годами, делали один вывод на основании убедительных фактов – у этой команды впечатления от их игры часто лучше, чем результаты. «Ахмат» за последние десять лет занимал места с пятого по тринадцатое, но поскольку вечно менялись наставники, каждый из которых пытался сохранить команду атакующей, оставались глупые ошибки в обороне.

Достаточно плохо реализовывать моменты, или забивать много в одном матче, а во втором промахиваться – пойдут знакомые всем серии поражений. Поскольку Бериша и компания ровно такие же эмоциональные, как руководство клуба, то видим много панических действий. Вряд ли начальники Талалаева в хорошем расположении духа, поэтому делом времени было попасть под горячую руку. Андрей Викторович точно не тренер класса Федотова или Карпина, но и «Ахмат» по четкости селекции не «Сочи» с «Ростовом», чтобы помечтать о высоких местах.

Команда точно не безнадежная, хотя им надо подумать о подписании более стабильного голкипера зимой, а еще о поиске человека, который сможет полноценно заменить Вилькера Анхеля, ведь венесуэльца до сих пор полноценно не заменили. А дальше новый главный тренер должен объяснить футболистам, что они забыли за Кавказе. Та же проблема, что с любым провинциальным клубом. «Ростов» держится на народной любви, «Краснодар» — на организации бытовых процессов в клубе Галицким, «Рубин» держался на Бердыеве и том, что Казань развивалась, город нравился женам многих игроков, был комфортным, хотя и не столичным.

Вряд ли будет легкое продолжение сезона

Судьба «Ахмата» локально зависит от имени наставника, а глобально вряд ли сильно поменяется. Будет много эмоций, агрессивности и параллельно увидим парочку классических побед, когда у Бериши, Конате, и Садулаева пойдет игра. Отставка Талалаева, если ее сделали на эмоциях в перерыве, точно не поможет «Ахмату» найти себе классных футболистов и наставника в будущем. Созидать надо уметь, процесс творческий, для усидчивых людей. Резких решений в истории «Терека» хватало, а скаутской подпитки нет.

Не было у Талалаева состава, как у «Сочи». Могли оставить тренера, невзирая на три поражения в четырех турах. Ведь ЦСКА и «Крылья Советов» точно не слабее, а поединок против «Пари НН» испортили индивидуальные ошибки. Впереди у «Ахмата» кубковая битва со злым «Динамо» и выезд в воодушевленный Екатеринбург, могут пополнить коллекцию поражений. Дальше будет десять дней до игры с «Ростовом». Календарь плотный, и тяжело угадать, кто пойдет тренировать «Ахмат».

Талалаев еще год назад акцентировал внимание, что из-за санкций грозненскому клубу тяжело оформлять трансферные сделки. Прошлым летом забрали троих человек из вылетевшей «Уфы». Свободным агентом пришел Ильин. Еще выбили у австрийцев Тодоровича, но это единственный международный переход. Если финансовые инструменты ограничены, то не ждите в «Ахмате» Кержакова или классного тренера-иностранца.

Ни один наставник не хочет работать со связанными руками и под жестким давлением. Результаты у «Ахмата» средние, играли на эмоциях и отрезками. Талалаев точно не со всеми в команде дружил, были конфликты, но его отставка не решает ни одну из ключевых проблем клуба.