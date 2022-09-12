Тиаго Мотта возглавил «Болонью»

Тиаго Мотта назначен на пост главного тренера «Болоньи». Клуб заключил со специалистом контракт до лета 2024 года.
Ранее тренер работал в «Специи» и «Дженоа». Предыдущим рулевым «Болоньи» был Синиша Михайлович, которого уволили с этого поста 6 сентября.
На данный момент команда занимает 11-е место в Серии А (6 очков).
Что-то потом не пошло у него совсем
Умный, думающий футболист и думаю на тренерском должности все получится. В Италии большое хороших тренеров подросло. Чемпионат очень конкурентен стал. Есть все шансы через 1-2 года бороться за ЛЧ и ЛЕ и чемпионат Европы
Что-то потом не пошло у него совсем
Умный, думающий футболист и думаю на тренерском должности все получится. В Италии большое хороших тренеров подросло. Чемпионат очень конкурентен стал. Есть все шансы через 1-2 года бороться за ЛЧ и ЛЕ и чемпионат Европы