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Тиаго Мотта возглавил «Болонью»

сегодня, 18:26

Тиаго Мотта назначен на пост главного тренера «Болоньи». Клуб заключил со специалистом контракт до лета 2024 года.

Ранее тренер работал в «Специи» и «Дженоа». Предыдущим рулевым «Болоньи» был Синиша Михайлович, которого уволили с этого поста 6 сентября.

На данный момент команда занимает 11-е место в Серии А (6 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:36
Когда он был в академии ПСЖ у него интересные мысли были, он не делил игроков по позициям или амплуа, у него любой игрок должен был уметь все и закрывать любой участок поля
Что-то потом не пошло у него совсем
Умный, думающий футболист и думаю на тренерском должности все получится. В Италии большое хороших тренеров подросло. Чемпионат очень конкурентен стал. Есть все шансы через 1-2 года бороться за ЛЧ и ЛЕ и чемпионат Европы
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 19:53
Он был топом
wdf7ujvdf99e
wdf7ujvdf99e
сегодня в 19:00
Вот это номер
Гость
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