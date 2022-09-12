Тиаго Мотта возглавил «Болонью»

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сегодня, 18:26

назначен на пост главного тренера «Болоньи». Клуб заключил со специалистом контракт до лета 2024 года.

Ранее тренер работал в «Специи» и «Дженоа». Предыдущим рулевым «Болоньи» был Синиша Михайлович, которого уволили с этого поста 6 сентября.

На данный момент команда занимает 11-е место в Серии А (6 очков).