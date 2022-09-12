Бывший футболист «Спартака» Калиниченко возглавил эстонский клуб «Левадия»

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сегодня, 20:15

Пресс-служба «Левадии» объявила о назначении бывшего футболиста «Спартака» на должность главного тренера клуба.

Контракт с Калиниченко подписан до конца 2023 года (с возможностью продления на ещё 2 сезона).