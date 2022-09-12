Бывший футболист «Спартака» Калиниченко возглавил эстонский клуб «Левадия»

Пресс-служба «Левадии» объявила о назначении бывшего футболиста «Спартака» Максима Калиниченко на должность главного тренера клуба.
Контракт с Калиниченко подписан до конца 2023 года (с возможностью продления на ещё 2 сезона).
Пресс-служба «Левадии» объявила о назначении бывшего футболиста «Спартака» Максима Калиниченко на должность главного тренера клуба.
Контракт с Калиниченко подписан до конца 2023 года (с возможностью продления на ещё 2 сезона).
Между прочим, он и перешёл не из России, до этого он в ФК "Рига" в Латвии работал.
Между прочим, он и перешёл не из России, до этого он в ФК "Рига" в Латвии работал.