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Бывший футболист «Спартака» Калиниченко возглавил эстонский клуб «Левадия»

сегодня, 20:15

Пресс-служба «Левадии» объявила о назначении бывшего футболиста «Спартака» Максима Калиниченко на должность главного тренера клуба.

Контракт с Калиниченко подписан до конца 2023 года (с возможностью продления на ещё 2 сезона).

Бывший футболист «Спартака» Калиниченко возглавил эстонский клуб «Левадия»

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 21:55
Как может украинец Максим Калиниченко предать Россию, интересно, переходом в "Левадию"?

Между прочим, он и перешёл не из России, до этого он в ФК "Рига" в Латвии работал.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
сегодня в 21:54
А ряшка у него прям - ну один в один эстляндский чухонец, этот дуже рэзвый парубок Макс Калыныченка! Шо, читатель, ты опять не въехал в тему гарных чухонцив?! Значит, фруктбола ты ненюхал ;))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:45
Ждём от терюшкова слова о предательстве.
dok66
dok66
сегодня в 21:41
А как с визой ?
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:15
Ещё один беглец.Туда ему и дорога.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 21:11
Вот это его истинный уровень как тренера
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 20:57
зачем нам три пенальти
Futurista
Futurista ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 20:48
Почём выехал?)...
Сп62
Сп62 ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 20:37
Принять к сведению.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 20:29
почем купил ?
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:23
Зачем нам это знать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:21, ред.
Огромная ответственность. Левадия один из лидеров эстонского футбола. Удачи тебе.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:18
Ну и что теперь?
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