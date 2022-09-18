Юран: «Ясность о моём будущем будет после матчей сборных».

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран сообщил, что в скором времени может вернуться к работе тренером в новой команде.
Когда появится ясность о моём будущем? В ближайшее время. Возможно, после матчей сборных.
Экс-наставник «Химок» Сергей Юран сообщил, что в скором времени может вернуться к работе тренером в новой команде.
Когда появится ясность о моём будущем? В ближайшее время. Возможно, после матчей сборных.
и свет в тоннеле далеко!"
И в сборной,где зимуют раки,
весны дождаться нелегко.
и свет в тоннеле далеко!"
И в сборной,где зимуют раки,
весны дождаться нелегко.