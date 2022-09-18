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Юран: «Ясность о моём будущем будет после матчей сборных»

вчера, 22:01

Экс-наставник «Химок» Сергей Юран сообщил, что в скором времени может вернуться к работе тренером в новой команде.

Когда появится ясность о моём будущем? В ближайшее время. Возможно, после матчей сборных.

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Юран Сергей
Источник: sport24.ru
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Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:07, ред.
Юран: «Ясность о моём будущем будет после матчей сборных».
Почему Юран ссылается на игры сборных. Тут речь идёт скорее всего о клубе Ахмат, который ждёт ответа от главного тренера сборной Казахстана Магомеда Адиева . Скорее всего если сборная Казахстана будет успешно выступать в лиге наций в своей группе, где она пока занимает первую строчку. У неё в сентябре осталось провести два матча со сборной Белоруссии и на выезде со сборной Азербайджана. То скорее всего при положительном исходе этих матчей Адиев с большой вероятностью останется у руля сборной Казахстана. При таком раскладе Юран скорее всего примет команду Ахмат. А то зачем тогда Юран ссылается на игры сборных. Как-то так на мой субъективный взгляд. В любом случае хотелось бы увидеть Юрана в клубе РПЛ и пожелать ему Удачи. Всем Добра !
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:39
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:10
Сказал Юран :"Мой путь -во мраке,
и свет в тоннеле далеко!"
И в сборной,где зимуют раки,
весны дождаться нелегко.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:07
В фнл найдёт работу !
Гость
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