Стало известно, кто может возглавить «Ахмат»

Российский специалист может возглавить «Ахмат». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

После того как с несколькими кандидатами не удалось договориться, руководство «Ахмата» обратилось к кандидатуре Ташуева. В ближайшее время он может возглавить команду.