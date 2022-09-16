Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Стало известно, кто может возглавить «Ахмат»

сегодня, 12:34

Российский специалист Сергей Ташуев может возглавить «Ахмат». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

После того как с несколькими кандидатами не удалось договориться, руководство «Ахмата» обратилось к кандидатуре Ташуева. В ближайшее время он может возглавить команду.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиАдиев может возглавить «Ахмат»
Вчера, 12:14
Юран заявил, что встречался с Каттани относительно назначения в «Спартак»
13 сентября
Слухи«Оренбург» не уволит Личку после разгрома от «Зенита» со счётом 0:8
12 сентября
Бояринцев: «Первый раз слышу об интересе со стороны „Волги“»
12 сентября
Черевченко отказал «Факелу»
09 сентября
Представитель Конте: «У нас никогда не было переговоров со „Спартаком“»
09 сентября
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:35
Какая уже разница.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:57
"Ахмата" все бояться,как огня,
но пост я предлагаю Мостового,
а спросите :"Чем подкупил меня?,
то не смогу назвать я такового.

Но дяденька с экрана рвётся в бой-
рискнуть всегда готов он головой.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:51
Что то никак нге могут найти солидного тренера в фк АХМАТ, чтобы клуб хотя бы попал в Евро Лигу
drug01
drug01
сегодня в 12:37
Такого тренера эксперта уволили????
64hrvvr5per3
64hrvvr5per3
сегодня в 12:36
Новая метла не поможет
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 