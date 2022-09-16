Стало известно, кто может возглавить «Ахмат»

Российский специалист Сергей Ташуев может возглавить «Ахмат». Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.
После того как с несколькими кандидатами не удалось договориться, руководство «Ахмата» обратилось к кандидатуре Ташуева. В ближайшее время он может возглавить команду.
но пост я предлагаю Мостового,
а спросите :"Чем подкупил меня?,
то не смогу назвать я такового.
Но дяденька с экрана рвётся в бой-
рискнуть всегда готов он головой.
но пост я предлагаю Мостового,
а спросите :"Чем подкупил меня?,
то не смогу назвать я такового.
Но дяденька с экрана рвётся в бой-
рискнуть всегда готов он головой.