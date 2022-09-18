Циннбауэр: «За второй тайм упреков к ребятам нет»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.
В первом тайме команда почти выпала из игры, не смогла войти в игру, не находили решения с мячом. Мы облегчили задачу сопернику, они эффективно играли, им было легко находить продолжение атак.
Второй тайм сыграли лучше, но против «Спартака» всегда нелегко играть. К сожалению, голевые моменты не смогли претворить в голы. За второй тайм упреков к ребятам нет.
мне говорят :За это отвечай-ка...
мне говорят :За это отвечай-ка...
Какой был план на игру? Какие были тактические заготовки под Спартак? Какие были тренерские решения, которые изменили ход матча? Про перевод Миранчука в напы - это вообще песня!
Какой был план на игру? Какие были тактические заготовки под Спартак? Какие были тренерские решения, которые изменили ход матча? Про перевод Миранчука в напы - это вообще песня!