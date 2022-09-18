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Циннбауэр: «За второй тайм упреков к ребятам нет»

вчера, 22:07
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ.

В первом тайме команда почти выпала из игры, не смогла войти в игру, не находили решения с мячом. Мы облегчили задачу сопернику, они эффективно играли, им было легко находить продолжение атак.

Второй тайм сыграли лучше, но против «Спартака» всегда нелегко играть. К сожалению, голевые моменты не смогли претворить в голы. За второй тайм упреков к ребятам нет.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:51
Упрёков нет,одна лишь есть печалька,-
мне говорят :За это отвечай-ка...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:23
Могли сравнять, будь Максименко на банке
протон
протон
вчера в 22:22
Объяснение поражению одно и очень простое: у Спартака, не смотря на всех Умяровых, Денисовых и прочих Рассказовых есть во первых тренер (не формальная приписка на инфографики трансляции, а действительно тренер) и во вторых, как ни крути, мощный атакующий дуэт Промес-Соболев. А что есть у Локо? Тренер? Да не смешите, они сами до сих пор пытаются понять кто есть, кто был и кто будет главным тренером!
Какой был план на игру? Какие были тактические заготовки под Спартак? Какие были тренерские решения, которые изменили ход матча? Про перевод Миранчука в напы - это вообще песня!
Гость
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