Абаскаль: «У нас всегда есть задача победить»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ .

Мы понимали, что оборона «Локо» поднималась высоко, у нас было пространство. Я бы предпочёл чтобы у нас было на 41 касание меньше, но на один гол больше. Я доволен матчем, как начался первый тайм. Мы создавали много моментов, но не хватало эффективности в завершение. Удары были слабые или неуверенные, но игрой команды я доволен.

Мы не готовили команду специально к «Локомотиву». Мы не готовимся в том ключе, что у команды могут уволить тренера. У нас всегда есть задача победить.