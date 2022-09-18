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Абаскаль: «У нас всегда есть задача победить»

вчера, 21:41
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Мы понимали, что оборона «Локо» поднималась высоко, у нас было пространство. Я бы предпочёл чтобы у нас было на 41 касание меньше, но на один гол больше. Я доволен матчем, как начался первый тайм. Мы создавали много моментов, но не хватало эффективности в завершение. Удары были слабые или неуверенные, но игрой команды я доволен.

Мы не готовили команду специально к «Локомотиву». Мы не готовимся в том ключе, что у команды могут уволить тренера. У нас всегда есть задача победить.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:48
У нас одна задача :Победить!
едрит-мадрид-кудрит-спартак-иттить...
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:52
Ладно... Три очка взяли
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:46
Главное чтобы слова не расходились с делом!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:45
Согласен с коачем, очень много лишних касаний у Куинси
Гость
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