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Полузащитник «Сочи» Бурмистров: «Игра шла по сценарию „Факела“»

сегодня, 20:46
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Полузащитник «Сочи» Никита Бурмистров прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

Какие эмоции могут быть, мы потеряли два очка и пропустили необязательный гол в начале игры. Хорошо, что быстро отыграли. Игра шла по их сценарию. Мы хотели контролировать мяч, а они больше оборонялись. У нас не получилось забить гол. Игра бы раскрылась и получилось бы больше моментов. После удаления они еще больше сели. Надо было контролировать мяч, но на этом поле не получалось это сделать.

Чего «Сочи» не хватило во втором тайме, чтобы победить? Подходы были неплохие. Но с такой обороной тяжело. Решает мастерство, дальние удары, стандарты. Концовка была за нами, были полумоменты, но, наверное, это закономерная ничья.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:57
Факел не обижать
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:49
Факел в этом сезоне не должен вылетать.
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