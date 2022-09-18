«Больше потеряли 2 очка, чем заработали одно». Точилин о ничьей с «Факелом»

Главный тренер «Сочи» прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

Все‑таки больше потеряли два очка, чем заработали одно. Не доработали где‑то. Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому. Второй тайм провели с большим преимуществом. Где‑то удача была не на нашей стороне.

Как оценю старт сезона для «Сочи»? Оценю на троечку. Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны ее держать. Где‑то недобрали очки, могло быть лучше, поэтому удовлетворительный старт. Будем работать и стараться совершенствовать игру.