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«Больше потеряли 2 очка, чем заработали одно». Точилин о ничьей с «Факелом»

вчера, 21:19
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 1Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)ФакелМатч завершен

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал ничью в матче 10-го тура РПЛ против «Факела» (1:1).

Все‑таки больше потеряли два очка, чем заработали одно. Не доработали где‑то. Надо отдать должное сопернику, который навязал нам свою игру, особенно в первом тайме, где было больше борьбы. Мы как раз были немного не готовы к этому. Второй тайм провели с большим преимуществом. Где‑то удача была не на нашей стороне.

Как оценю старт сезона для «Сочи»? Оценю на троечку. Учитывая, что команда в прошлом сезоне подняла высокую планку, мы обязаны ее держать. Где‑то недобрали очки, могло быть лучше, поэтому удовлетворительный старт. Будем работать и стараться совершенствовать игру.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:19
Потеряли два очка,а не заработали одно? Гости говорят то же.Все довольны,конкуренты смеются...
f29e89reuvtr
f29e89reuvtr
вчера в 21:23
Хорлшо что понимаете...
Гость
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