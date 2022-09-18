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Промес: «Любой из „Спартака“ сегодня мог получить приз лучшему игроку»

вчера, 21:35
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

В первую очередь уважение всей команде, мы здорово играли, все и каждый. Возможно, с мячом мы действовали не так, как должны были, но в обороне сыграли как одна команда. 1:0 — не такой крупный счет, но мы победили, молодцы.

Приз лучшему игроку не всегда вручается за голы или результативные передачи. Я создавал моменты, опасность, но игра сложилась так, что приз мог получить (автор гола) Соболев, любой из игроков обороны, да и команды, этот приз для всех.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:53
Мы играли так хреново,мы играли-просто смех!
Но из стада основного был я просто лучше всех.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:39
Куинси как раз сегодня был ужасен, огромное количество брака. И Зиньковский не пригодился
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
Промес сегодня заслужил своей игрой!
5b5p8vqeewhd
5b5p8vqeewhd
вчера в 21:37
Да хватит скромничать
Гость
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