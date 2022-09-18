Промес: «Любой из „Спартака“ сегодня мог получить приз лучшему игроку»

Нападающий «Спартака» прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ .

В первую очередь уважение всей команде, мы здорово играли, все и каждый. Возможно, с мячом мы действовали не так, как должны были, но в обороне сыграли как одна команда. 1:0 — не такой крупный счет, но мы победили, молодцы.

Приз лучшему игроку не всегда вручается за голы или результативные передачи. Я создавал моменты, опасность, но игра сложилась так, что приз мог получить (автор гола) Соболев, любой из игроков обороны, да и команды, этот приз для всех.