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Цорн: «Намерен отработать свой контракт с „Локомотивом“ до конца»

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:44
До конца чего отработать? До конца контракта, или до конца ФК Локомотив? Я думаю второе наступит раньше пераого
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 23:16
А надо?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:14
Профсоюз родной не даст меня в обиду,
в смысле есть у нас контракт и УЕФА,
только глянете на нас вы с грозным видом,
он возьмёт нас под защиту,рявкнув-"ФАС"!
Futurista
Futurista
вчера в 23:07
Звучит как угроза)...
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