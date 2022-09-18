Цорн: «Намерен отработать свой контракт с „Локомотивом“ до конца»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что не собирается покидать свою должность в московском клубе.
У меня контракт до 2024 года. Намерен отработать его до конца.
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн заявил, что не собирается покидать свою должность в московском клубе.
У меня контракт до 2024 года. Намерен отработать его до конца.
в смысле есть у нас контракт и УЕФА,
только глянете на нас вы с грозным видом,
он возьмёт нас под защиту,рявкнув-"ФАС"!
в смысле есть у нас контракт и УЕФА,
только глянете на нас вы с грозным видом,
он возьмёт нас под защиту,рявкнув-"ФАС"!