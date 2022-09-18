Наумов: «Немецких оккупантов „Локомотива“ надо увольнять»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в матче 10-го тура РПЛ .

Циннбауэра и всех остальных немецких оккупантов «Локомотива» надо увольнять. Команда хорошая, потрачены большие деньги, в команде качественные игроки. Нужно сформировать нормальный тренерский штаб. Пока немцы в «Локомотиве», толку никакого не будет.

В «Локо» надо назначать русского тренера, у нас очень много хороших кандидатов. Без работы, к примеру, Ринат Саярович Билялетдинов – заслуженный тренер России, также есть Черевченко, Пашинин, Лоськов – много специалистов. А Сёмин мог бы всю эту верхушку возглавить и организовать всю тренерскую систему – от академии до главной команды. Тогда все было бы хорошо у «Локомотива».