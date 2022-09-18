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Соболев: «На поле для меня нет авторитетов: хоть Роналду, хоть Месси»

вчера, 22:49

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о своём поведении на поле.

У меня прекрасные отношения с Кукуяном, Карасёвым. Просто временами закипаю. Поэтому начинают говорить, что я противный. Но я такой. Вернблум был такой. Все знали, что он ругается. Что он, плохо играл от этого?

Если я буду на поле другим, буду и играть по-другому. На поле я наглый, для меня нет авторитетов: хоть Роналду, хоть Месси.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:17
Стоило один гол забить и наш боевой дельфин уже стал упоминать себя в одном предложении с Месси и Роналдой
Зазвездился малый не на шутку
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:55
От наглости до подлости очень близко.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 23:21
Не к добру Шурик разошёлся ! А может к добру ? )))) Бедная штанга ! Чуть жизни не лишилась . )))
Capral
Capral
вчера в 23:08
Повезло Соболю, что ни с одним из них, он НИКОГДА не встретится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:07
Я же говорю, что дельфин с деффектом родился.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:03
И тут Остапа понесло
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:59
Не бился я вусмерть с Роналду,а Месси под зад не пинал,
но лишь потому,что мы банда,и каждый из нас-аморал.
Futurista
Futurista
вчера в 22:58
Так на наших полях нету ни Роналду, ни Месси)...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:51
Не красиво это искать оправдания мерзким поступкам. Ещё и с конём себя ровнять
Гость
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