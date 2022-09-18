Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.
Мы были поинтереснее в любом случае. Моментов было много, но над реализацией надо работать. «Локомотив» — хорошая команда. У всех бывают черные полосы. Получилось сыграть на ноль.
Хочется идти от игры к игре. Барриос сказал, что они («Зенит») уже чемпионы, а мы просто идем от игры к игре.
либо залечь на дно и переждать, либо сменить (хотя бы на время) поле дейтельности... ну или просто тупо продолжать толкать *опой паровоз...
либо залечь на дно и переждать, либо сменить (хотя бы на время) поле дейтельности... ну или просто тупо продолжать толкать *опой паровоз...
но умер я в чёрной полоске,а в белую и не попал.
но умер я в чёрной полоске,а в белую и не попал.
Ну а Спартачей с Победой.
Ну а Спартачей с Победой.