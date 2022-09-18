Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Чернов: «„Локомотив“ — хорошая команда. У всех бывают черные полосы»

вчера, 22:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Спартака» Никита Чернов прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ.

Мы были поинтереснее в любом случае. Моментов было много, но над реализацией надо работать. «Локомотив» — хорошая команда. У всех бывают черные полосы. Получилось сыграть на ноль.

Хочется идти от игры к игре. Барриос сказал, что они («Зенит») уже чемпионы, а мы просто идем от игры к игре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Соболев — о словах Барриоса: «Я могу сказать, что „Факел“ чемпион»
Сегодня, 00:52
Джикия: «„Локомотив“ — хорошая и качественная команда»
Сегодня, 00:43
Николсон: «Я знал, что получу свой шанс»
Вчера, 23:26
Цорн: «Намерен отработать свой контракт с „Локомотивом“ до конца»
Вчера, 23:07
Наумов: «Немецких оккупантов „Локомотива“ надо увольнять»
Вчера, 22:58
Соболев: «На поле для меня нет авторитетов: хоть Роналду, хоть Месси»
Вчера, 22:49
Все комментарии
Futurista
Futurista
вчера в 23:05
Что делать если чёрная полоса затянулась?...
либо залечь на дно и переждать, либо сменить (хотя бы на время) поле дейтельности... ну или просто тупо продолжать толкать *опой паровоз...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:56
Всю жисть проходил я в тельняшке,всю жисть я о море мечтал,
но умер я в чёрной полоске,а в белую и не попал.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:47, ред.
Что-то она у Локо тянется вдоль, а не поперёк.
Ну а Спартачей с Победой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 