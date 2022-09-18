Абаскаль: «Во время матча с „Локомотивом“ у меня порвались штаны»

Главный тренер «Спартака» рассказал о своих эмоциях во время матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Я не могу всегда быть спокойным, у меня тоже есть эмоции. Сегодня во время матча у меня порвались штаны, пришлось их менять.