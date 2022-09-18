Абаскаль: «Во время матча с „Локомотивом“ у меня порвались штаны»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих эмоциях во время матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).
Я не могу всегда быть спокойным, у меня тоже есть эмоции. Сегодня во время матча у меня порвались штаны, пришлось их менять.
вдруг некстати порвались штаны,
я уже полжизни их ношу,
но о их утрате не грущу;
обещал Совет Директоров
справить новые,-пусть будет он здоров!
У меня на Родине,в Севилье,
чистые носил лишь каудильо!
вдруг некстати порвались штаны,
я уже полжизни их ношу,
но о их утрате не грущу;
обещал Совет Директоров
справить новые,-пусть будет он здоров!
У меня на Родине,в Севилье,
чистые носил лишь каудильо!