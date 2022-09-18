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Абаскаль: «Во время матча с „Локомотивом“ у меня порвались штаны»

вчера, 22:22
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о своих эмоциях во время матча 10-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:0).

Я не могу всегда быть спокойным, у меня тоже есть эмоции. Сегодня во время матча у меня порвались штаны, пришлось их менять.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:18
Подумал, что пукнул
А оказалось , что обocpaлся
Пришлось менять штаны
Бывает
alexgurzan
alexgurzan ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:40
..
alexgurzan
alexgurzan ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:40
.
lotsman
lotsman
вчера в 22:47
Испугался чего то? Или как?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:43, ред.
Вот такое дело,пацаны,
вдруг некстати порвались штаны,
я уже полжизни их ношу,
но о их утрате не грущу;

обещал Совет Директоров
справить новые,-пусть будет он здоров!
У меня на Родине,в Севилье,
чистые носил лишь каудильо!
Capral
Capral
вчера в 22:31, ред.
А может пришлось штаны менять по другой причине, об......ся.
Futurista
Futurista
вчера в 22:30, ред.
Опытный тренер советует: Надень джинсы...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Пукнул не удачно, бывает
Гость
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