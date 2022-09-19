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Тренер «Наполи»: «Каждые выходные мы прикладываем максимум усилий»

сегодня, 11:32
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

Тренер «Наполи» Марко Доменикини поделился мнением о победе своей команды над «Миланом» в Серии А (2:1).

Непростая игра против сильного «Милана». К середине первого тайма мы смогли наладить игру, и ситуация на поле изменилась к лучшему. Команда проявила характер и волю к победе, нам понравилась игра, но Спаллетти требует от определенных футболистов большего.

В Серии А есть команды крепче «Наполи»? Каждые выходные мы прикладываем максимум усилий. Мы неплохо выступаем, но у нас есть молодые ребята и много новичков.

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Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:50
Если по итогам чемпионата золото разыграют Аталанта и Наполи, а традиционные фавориты окажутся в середине таблицы, это будет просто шикарно
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:36
Справедливый итог ничья но гостям повезло больше
Гость
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