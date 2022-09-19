Тренер «Наполи»: «Каждые выходные мы прикладываем максимум усилий»

Тренер «Наполи» поделился мнением о победе своей команды над «Миланом» в Серии А (2:1).

Непростая игра против сильного «Милана». К середине первого тайма мы смогли наладить игру, и ситуация на поле изменилась к лучшему. Команда проявила характер и волю к победе, нам понравилась игра, но Спаллетти требует от определенных футболистов большего.

В Серии А есть команды крепче «Наполи»? Каждые выходные мы прикладываем максимум усилий. Мы неплохо выступаем, но у нас есть молодые ребята и много новичков.