Линекер сравнил Месси и Роналду

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер сравнил нападающего ПСЖ и игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Месси опережает Роналду с 672 голами без учета пенальти, сыграв на 150 встреч меньше. Они оба демонстрируют великолепный уровень игры.