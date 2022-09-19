Линекер сравнил Месси и Роналду

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси и игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Месси опережает Роналду с 672 голами без учета пенальти, сыграв на 150 встреч меньше. Они оба демонстрируют великолепный уровень игры.
Теперь хочется услышать, что по этому поводу думает Шишка?
Теперь хочется услышать, что по этому поводу думает Шишка?
как только скачем сквозь века.
Играл Гарринча в кирзачах,
одна нога-короче,
и в этих ситуаци-Ях
у Месси бы не очень...
как только скачем сквозь века.
Играл Гарринча в кирзачах,
одна нога-короче,
и в этих ситуаци-Ях
у Месси бы не очень...
И ЛЧ тоже самое, там португалец провёл намного больше матчей чем Месси.
И ЛЧ тоже самое, там португалец провёл намного больше матчей чем Месси.