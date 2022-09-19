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Линекер сравнил Месси и Роналду

сегодня, 10:26

Экс-футболист сборной Англии Гари Линекер сравнил нападающего ПСЖ Лионеля Месси и игрока «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Месси опережает Роналду с 672 голами без учета пенальти, сыграв на 150 встреч меньше. Они оба демонстрируют великолепный уровень игры.

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Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:54
Так Линекера мы услышали
Теперь хочется услышать, что по этому поводу думает Шишка?
Elliada
Elliada
сегодня в 12:34
Единственный рекорд, который не побьет Месси это голы с пенальти. В этом балласту равных нет.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:43
Все мы играем в дурака,
как только скачем сквозь века.

Играл Гарринча в кирзачах,
одна нога-короче,
и в этих ситуаци-Ях
у Месси бы не очень...
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 10:42
Поэтому позывной - «Пеналду» будет актуален всегда.
И ЛЧ тоже самое, там португалец провёл намного больше матчей чем Месси.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:40
Великолепное сравнение. )
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