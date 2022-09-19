Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье: «Неймар помогает поддерживать баланс на поле»

сегодня, 10:10
ЛионЛоготип футбольный клуб Лион0 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подвел итоги матча Лиги 1 против «Лиона» (1:0).

Было важно оторваться от преследователей и продолжить нашу серию. Мы добротно сыграли, хотя моментов упустили немало. Матч мог получиться более результативным, но главное то, что это заслуженная победа.

Неймар помогает поддерживать баланс на поле. Он очень много трудится, действует активно, при этом он не эгоист. Он способен сыграть на команду, либо проявить свою технику.

Разумеется, в подобных встречах лучшие футболисты должны проявлять себя, и Неймар с Месси сегодня были великолепны. Ней много трудился на благо команды и покинул поле с чувством разочарования, но это нормально. Он ведет себя правильно. Он хорошо подготовлен, находится в форме. В этом сезоне он хочет добиться многого — как на клубном уровне, так и в плане личных достижений. И сборной Бразилии это тоже касается.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Пиоли: «У нас было много моментов, могли забивать больше»
Сегодня, 09:38
Политано: «Это важная победа. Теперь у нас будет время отдохнуть»
Сегодня, 09:26
Моуриньо: «Я хочу показывать свой максимум как тренер»
Сегодня, 08:59
Клеман: «Побеждать в гостях у „Реймса“ — это непростая задача»
Сегодня, 08:46
Облак: «Мы проиграли дерби, эта игра очень важна»
Сегодня, 08:37
Артета: «Двери „Арсенала“ всегда открыты для Венгера»
Сегодня, 08:28
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 