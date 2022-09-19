Гальтье: «Неймар помогает поддерживать баланс на поле»

Главный тренер ПСЖ подвел итоги матча Лиги 1 против «Лиона» (1:0).

Было важно оторваться от преследователей и продолжить нашу серию. Мы добротно сыграли, хотя моментов упустили немало. Матч мог получиться более результативным, но главное то, что это заслуженная победа.

Неймар помогает поддерживать баланс на поле. Он очень много трудится, действует активно, при этом он не эгоист. Он способен сыграть на команду, либо проявить свою технику.

Разумеется, в подобных встречах лучшие футболисты должны проявлять себя, и Неймар с Месси сегодня были великолепны. Ней много трудился на благо команды и покинул поле с чувством разочарования, но это нормально. Он ведет себя правильно. Он хорошо подготовлен, находится в форме. В этом сезоне он хочет добиться многого — как на клубном уровне, так и в плане личных достижений. И сборной Бразилии это тоже касается.