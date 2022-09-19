Симеоне: «Мы играли до самого конца, я доволен командой»

Главный тренер «Атлетико» прокомментировал результат в матче его команды против «Реала» в Ла Лиге (1:2).

«Реал» хорошо умеет защищаться и контратаковать. Это очень качественная команда. В первом тайме они смогли использовать свои моменты, и в перерыве мы обсудили то, как нам вернуться в игру.

Во втором тайме мы стали действовать более интенсивно, чтобы лучше сыграть на половине поля оппонента. Возможно, мы могли сравнять счет. Такие команды, как «Реал», умеют организованно обороняться и хорошо переходить в атаку, мне это нравится. Мы играли до самого конца, я доволен командой.