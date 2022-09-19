Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2022/2023

Симеоне: «Мы играли до самого конца, я доволен командой»

сегодня, 11:10
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат в матче его команды против «Реала» в Ла Лиге (1:2).

«Реал» хорошо умеет защищаться и контратаковать. Это очень качественная команда. В первом тайме они смогли использовать свои моменты, и в перерыве мы обсудили то, как нам вернуться в игру.

Во втором тайме мы стали действовать более интенсивно, чтобы лучше сыграть на половине поля оппонента. Возможно, мы могли сравнять счет. Такие команды, как «Реал», умеют организованно обороняться и хорошо переходить в атаку, мне это нравится. Мы играли до самого конца, я доволен командой.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Рианчо оценил перспективы Карреры в «Ювентусе»
Сегодня, 13:29
Тренер «Наполи»: «Каждые выходные мы прикладываем максимум усилий»
Сегодня, 11:32
Анчелотти: «Мы здорово защищались, удержали своё преимущество»
Сегодня, 10:43
Линекер сравнил Месси и Роналду
Сегодня, 10:26
Гальтье: «Неймар помогает поддерживать баланс на поле»
Сегодня, 10:10
Пиоли: «У нас было много моментов, могли забивать больше»
Сегодня, 09:38
Все комментарии
Бoрат
Бoрат
сегодня в 12:52
Не пойму, за что хейтят Симеоне?
У этих мамкиных экспертов , что , короткая память?
При таких Реале, Барселоне, Баварии, Ман.Сити, ПСЖ, Челси Симеоне несколько раз становился чемпионом Испании, выходил в финал ЛЧ, брал ЛЕ
И в целом одержал много знаковых , исторических побед
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:37
Реал это Реал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:19
Реал на сегодня сильней!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 