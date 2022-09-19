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Анчелотти: «Мы здорово защищались, удержали своё преимущество»

сегодня, 10:43
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча против «Атлетико» (2:1).

Мы здорово защищались, удержали свое преимущество. Однако во втором тайме нам не доставало эффективности, не было желания побежать в атаку и нанести сопернику ущерб.

«Атлетико» — отличная команда, там много мастеров. У них возникли трудности на старте сезона, но они будут стремиться к титулу. Еще ничего не решено. Мы начали сезон хорошо, они – похуже, но все может измениться.

В определенных аспектах мы действовали здорово, и Вальверде тоже себя проявил. Он может играть в качестве вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он придает нам тактическую гибкость. Родриго тоже хорош. Его интеллект позволяет ему играть на любой позиции.

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:57
Одолели серьезного соперника, похоже Реал - главный фаворит Лиги Чемпионов.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:53
    tu3f98ag3qyx
    tu3f98ag3qyx
    сегодня в 10:51
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