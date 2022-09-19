Анчелотти: «Мы здорово защищались, удержали своё преимущество»

Главный тренер «Реала» подвел итоги матча против «Атлетико» (2:1).

Мы здорово защищались, удержали свое преимущество. Однако во втором тайме нам не доставало эффективности, не было желания побежать в атаку и нанести сопернику ущерб.

«Атлетико» — отличная команда, там много мастеров. У них возникли трудности на старте сезона, но они будут стремиться к титулу. Еще ничего не решено. Мы начали сезон хорошо, они – похуже, но все может измениться.

В определенных аспектах мы действовали здорово, и Вальверде тоже себя проявил. Он может играть в качестве вингера, при этом успевая помогать полузащитникам. Он придает нам тактическую гибкость. Родриго тоже хорош. Его интеллект позволяет ему играть на любой позиции.