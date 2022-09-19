ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с днём рождения

ЦСКА поздравил своего бывшего защитника Марио Фернандеса с днем рождения. Футболисту исполнилось 32 года.
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Плюс не замешан в каких то публичных скандалах и грязных историях. На поле максимально корректен
Марио заслужил любовь болельщиков. И ЦСКА и сборной.
От всей души присоединяюсь к поздравлениям
Плюс не замешан в каких то публичных скандалах и грязных историях. На поле максимально корректен
Марио заслужил любовь болельщиков. И ЦСКА и сборной.
От всей души присоединяюсь к поздравлениям