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ЦСКА поздравил Марио Фернандеса с днём рождения

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VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 16:02
Правильно сделали.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:00
Присоединяюсь к поздравлениям и надеюсь , что Марио еще сыграет за ЦСКА.
j57bg4bkbjfw
j57bg4bkbjfw
сегодня в 15:52
Наших надо помнить это хорошо
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 15:38
Марио заслуживает поздравлений от болельщиков всех клубов, легенда российского футбола!
Бoрат
Бoрат
сегодня в 14:48
Один из лучших легионеров в истории Российского клубного футбола. В топ-10 точно
Плюс не замешан в каких то публичных скандалах и грязных историях. На поле максимально корректен
Марио заслужил любовь болельщиков. И ЦСКА и сборной.
От всей души присоединяюсь к поздравлениям
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 14:19
Легенда ЦСКА Москвы.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:17
Присоединяюсь к поздравлениям. Удачи тебе Марио !
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