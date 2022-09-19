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Массимо Каррера может возглавить «Ювентус»

сегодня, 00:32

«Ювентус» может отправить в отставку главного тренера Массимилиано Аллегри.

По данным источника, в качестве одного из кандидатов на замену Аллегри туринский клуб рассматривает бывшего наставника «Спартака» Массимо Карреру. Другим претендентом является тренер молодёжной команды «Ювентуса» Паоло Монтеро.

После 7-го тура «Ювентус» занимает 8-е место в Серии А. Вчера туринский клуб проиграл «Монце», которая находилась на последнем месте в чемпионате Италии.

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Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:46
Верните Тухеля забирайте Поттера
David Young
David Young ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 02:23
А если Тухеля и в придачу к нему Карреру?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:06, ред.
Чей это анекдот ?))
Тухеля в студию, и без пафоса Аньелли !)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 01:19
Фантастика! Не верю, кто то решил надсмехнуться над старой синьорой.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 01:12
Видимо сильно скатился Ювентус, раз такой выбор
Loko57
Loko57
сегодня в 01:09
По поводу Массимо Карреры, как-то сомнительно)
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 00:57
Дайте Аллегри поработать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:37
Давно пора что то менять в Юве!
Incredulous
Incredulous
сегодня в 00:36
Хватали бы Тухеля, пока есть такая возможность. Отличный специалист, который показал и отличные результаты, и то что ему не нужно много времени на раскачку.
Гость
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