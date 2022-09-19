Массимо Каррера может возглавить «Ювентус»

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сегодня, 00:32

«Ювентус» может отправить в отставку главного тренера .

По данным источника, в качестве одного из кандидатов на замену Аллегри туринский клуб рассматривает бывшего наставника «Спартака» . Другим претендентом является тренер молодёжной команды «Ювентуса» .

После 7-го тура «Ювентус» занимает 8-е место в Серии А. Вчера туринский клуб проиграл «Монце», которая находилась на последнем месте в чемпионате Италии.