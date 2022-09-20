В «Баварии» сообщили, что не собираются увольнять Нагельсманна

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что мюнхенский клуб не будет увольнять после неудачного старта сезона в Бундеслиге.

Мы полностью уверены в Нагельсманне и всей нашей команде. После международного перерыва мы снова выложимся на полную, как это всегда делает «Бавария». Сезон только начался, и мы знаем, что у нас есть потенциал для достижения больших целей.

Четыре матча в Бундеслиги без побед — это, конечно, не то, что хотят видеть наши болельщики и все мы. Однако мы также видим множество голевых моментов, которые наша команда создает в каждом матче.