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В «Баварии» сообщили, что не собираются увольнять Нагельсманна

сегодня, 00:04

Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что мюнхенский клуб не будет увольнять Юлиана Нагельсманна после неудачного старта сезона в Бундеслиге.

Мы полностью уверены в Нагельсманне и всей нашей команде. После международного перерыва мы снова выложимся на полную, как это всегда делает «Бавария». Сезон только начался, и мы знаем, что у нас есть потенциал для достижения больших целей.

Четыре матча в Бундеслиги без побед — это, конечно, не то, что хотят видеть наши болельщики и все мы. Однако мы также видим множество голевых моментов, которые наша команда создает в каждом матче.

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протон
протон
сегодня в 00:09
Это всё в классной команде на игроках. Если они видят, что не идёт у условного Мюллера в центре нападения - ок, пусть на какое-то туда переместится другой игрок. У 99 процентов команд в Германии состав стоит меньше, чем пара Де Лигт - Эрнандес. Предъявлять претензии тренеру в таком случае просто стыдно. С таким подбором игроков Бавария обязана выигрывать внутри страны все матчи в любом составе, в любом состоянии, при любой схеме и даже после трёхдневного бодуна. Тем более что все специалисты говорят, что схема в футболе - по большому счету, стартовая условность, в ходе игры там всё меняется. Нагельсманн не экспериментирует в обороне, Нойер у него не выходит в полузащите, Упамекано не играет слева, а Дэвис справа. Наоборот, все на своих местах. Футболисты Баварии должны спрашивать в первую очередь с себя. Хотя они всё могут - и тренера слить, и любимому Юппу обломать возвращение позорными проигрышами 1:4 Штутгарту и 1:3 в финале Кубка. Если для игроков Баварии схема - это проблема, стоит задуматься, а так ли они на самом деле хороши.
Гость
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