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Тухель может возглавить «Баварию»

сегодня, 20:15

Бывший тренер «Боруссии» Дортмунд, ПСЖ и «Челси» Томас Тухель может получить работу в «Баварии».

Мюнхенский клуб раздумывает над увольнением Юлиана Нагельсманна. В Бундеслиге «Бавария» не может победить уже четвёртый матч подряд. Чемпионы Германии занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков за 7 туров. Чтобы остаться у руля «Баварии», Нагельсманну нужно выиграть ближайшие матчи.

Если Нагельсманн будет уволен, руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с назначением Томаса Тухеля, который остаётся без работы после отставки из «Челси».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:54
Тухель конечно крутой тренер и своей работай всем все доказал! Думаю если он все же возглавит Баварию, то так же добьется больших побед с этой командой. Вот только осмелятся ли боссы Баварии назначить Томаса на эту роль? Всем известно что Томас любит свободу, а в Баварии сейчас при Салихамиджиче работать не просто. Плюс так же увольнение Нагельсмана сейчас будет означать, что боссы прогадали и выбросили на ветер 25 млн которые им пришлось заплатить за Юлиана
Лично мне кажется, что Томасу стоило бы попытаться попасть в Мадридский Реал, после того, как Карло Великий уйдет из клуба. Контракт итальянца истекает в 2024 году если я не ошибаюсь, так что вполне отличный вариант как для Реала, так и для немца
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:43, ред.
Нагельсманн слишком молод и не способен пока тянуть на должном уровне такого монстра, как Бавария. Изначально было понятно, что его назначение в Баварию - это ошибка. На сегодняшний день, Тухель - это оптимальный кандидат на место главного тренера в Баварии. На родине в Германии он будет чувствовать себя в своей тарелке и на своём месте. Всё же в Англии он до конца не раскрыл свой большой потенциал.
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 20:38
А я не сомневаюсь, мне пофиг.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:17
Сомневаюсь я, однако...
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