Тухель может возглавить «Баварию»

Бывший тренер «Боруссии» Дортмунд, ПСЖ и «Челси» Томас Тухель может получить работу в «Баварии».
Мюнхенский клуб раздумывает над увольнением Юлиана Нагельсманна. В Бундеслиге «Бавария» не может победить уже четвёртый матч подряд. Чемпионы Германии занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков за 7 туров. Чтобы остаться у руля «Баварии», Нагельсманну нужно выиграть ближайшие матчи.
Если Нагельсманн будет уволен, руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с назначением Томаса Тухеля, который остаётся без работы после отставки из «Челси».
Лично мне кажется, что Томасу стоило бы попытаться попасть в Мадридский Реал, после того, как Карло Великий уйдет из клуба. Контракт итальянца истекает в 2024 году если я не ошибаюсь, так что вполне отличный вариант как для Реала, так и для немца
Лично мне кажется, что Томасу стоило бы попытаться попасть в Мадридский Реал, после того, как Карло Великий уйдет из клуба. Контракт итальянца истекает в 2024 году если я не ошибаюсь, так что вполне отличный вариант как для Реала, так и для немца