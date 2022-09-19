Тухель может возглавить «Баварию»

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сегодня, 20:15

Бывший тренер «Боруссии» Дортмунд, ПСЖ и «Челси» может получить работу в «Баварии».

Мюнхенский клуб раздумывает над увольнением . В Бундеслиге «Бавария» не может победить уже четвёртый матч подряд. Чемпионы Германии занимают 5-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков за 7 туров. Чтобы остаться у руля «Баварии», Нагельсманну нужно выиграть ближайшие матчи.

Если Нагельсманн будет уволен, руководство мюнхенского клуба рассматривает вариант с назначением Томаса Тухеля, который остаётся без работы после отставки из «Челси».