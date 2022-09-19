Аллегри смешат разговоры об увольнении. Каррера может заменить тёзку в «Ювентусе»

1663581431

вчера, 12:57

У туринцев недостроенный футбол и новые поражения.

Обещают успех через четыре года

Не удивляет, что временным тренером «Ювентуса» может стать Каррера. Во-первых, мало кто топовый согласится накануне ЧМ -2022 подхватить сложный проект. Во-вторых, Массимо дружит со многими в родном клубе, один из кандидатов. Но пока боссы «Ювентуса» странно реагируют на поражения. Аллегри насмехался над заголовком, где задали вопрос о его увольнении. Высокомерно заявил накануне матча с «Монцей», что футболисты «Ювентуса» не имеют права испортить тренеру паузу на игры сборных – хочет отдохнуть.

Теперь может отдыхать долго, если Элканн устал от ставленника Недведа и Арривабене. Маурицио – СЕО «Ювентуса», странная должность для футбола. Бывший менеджер гоночной команды «Феррари» сменил статус с обычного члена совета директоров клуба по просьбе именно Джона Элканна, который сам разрывается между развлечениями – яхтенным спортом, управлением огромной корпорацией «Exor» и другими компаниями клана Аньелли, вроде автомобильного концерна «Феррари». Арривабене после поражения от «Монцы» выдал заявление в стиле боссов «Локомотива»:

Было бы полным безумием уволить Аллегри прямо сейчас. У него здесь проект, который будет создан в ближайшие четыре года. У нас долгоиграющие планы.

Хозяин – барин, но такие заявления обычно ведут в Лигу Европы после третьего места в группе ЛЧ . Еще в середину таблицы в Серии А с отставкой Аллегри, которого якобы не собираются увольнять. Когда люди из больших корпораций, выдрессированные адвокатами – лишь бы ничего лишнего не ляпнуть, попадают в футбол, то пропадает душевность. А вместе с ней уходит критичность мышления. О каком проекте на четыре года речь? Босс «Ювентуса» в курсе, что в заявке через год будет одиннадцать игроков старше тридцати лет? А летом подписали «молодежь». Ди Марии 34 года, Костичу и Погба по 29 лет, Паредесу и Милику по 28. Через четыре года половина «Ювентуса» будет на пенсии, хотя по расходам за лето «Ювентус» — лидер Серии А.

«Бьянконери» сейчас — команда без лица

Многие богатые клубы нередко теряли очки в непростом сезоне. Ярко проигрывал МЮ . Забыла о победах в Бундеслиге нескромная «Бавария» Нагельсманна. «Челси» доигрался до увольнения Тухеля. У «Ливерпуля» проблемы с набором очков в АПЛ . Но даже «Атлетико», игра которого не вызывает восторгов, не смотрится так бездушно, как несчастный «Ювентус». Причем это не заключение из-за поражения от Берлускони, хотя проигрывать «Монце» — себя не уважать. Аллегри делал вид, что все идет по плану после матчей против ПСЖ и «Бенфики» — два поражения, и скандальной ничьей с «Салернитаной». Конечно, очки «Ювентус» набирал, а гол Милика в предпоследнем туре могли засчитать – арбитры VAR упустили из поля зрения футболиста за пределами штрафной площади на фланге. Отменили мяч из-за офсайда, наградили польского форварда туринцев удалением, из-за чего он не помог с «Монцей». Но та несправедливость не отменяет наполнение матча против аутсайдера. «Ювентус» издевается над собой и зрителями. Тот тип кризиса, который отторгает безыдейностью стиля и наполнения.

Без Роналду «Ювентус» не стал лучше

Аллегри не хотел работать с Криштиану, на что имел право. Португалец вернулся в Манчестер, но лучше не стало. Понятно, что строить «проект на четыре года» с Роналду во главе странно, то есть расставание было неизбежным. Как и с де Лигтом, который ждал в Турине чемпионский футбол, а получил тягомотину, частью которой оказались его ошибки. Но раз не остался и легендарный португалец, и перспективный голландец, возможно, дело в самом клубе? А еще в главном тренере и боссах. У Аньелли есть идея-фикс – выиграть Лигу чемпионов. Но в финалах против «Реала» и «Барселоны» его команда была объективно хуже. А тогда бегали Пирло, Тевес, Бонуччи, Маркизио, Эвра, Буффон и молодой Погба. Спустя семь лет состав слабее, а тренер старше, упрямее и не работает лучше, чем Сарри и Пирло. Маурицио уволили, поскольку его философия не подходила, но после курильщика не выиграли Скудетто еще раз. Пирло много ругали, порой по делу, но Андреа взял Кубок и Суперкубок Италии, а Аллегри проиграл каждый четвертый матч у руля после возвращения. Процент побед при Сарри и Пирло был 65 %, почти как с Конте. Теперь упали к 50 %. Стали заметно меньше забивать, чем раньше. Дело не только в уходе Роналду, но и в отсутствии новой концепции атаки. Дибала не остался, Аллегри дали свободу, но нет результата.

Потенциал состава выше формы Аллегри

Нечестно, поскольку Массимилиано выигрывал Скудетто с «Миланом», а потом побеждал в сложных международных матчах с «Ювентусом», называть его плохим тренером. У наставников, как и футболистов, тоже бывает плохая форма. Аллегри развратили приглашения – не поехал в «Челси» и «Реал», хотя звали. И причина банальная – лень было учить английский и испанский языки. Теперь его «Ювентус» объективно плох, о чем кричит и поражение от «Монцы», и домашняя неудача против «Бенфики», хотя с португальцами жесткие ошибки перемешались с удачными действиям. Но в целом от туринцев ждешь плохой футбол. Уже веская причина подумать об отставке Аллегри. Пока Недвед живет холостяцкой жизнью, а Аньелли возвращает в клуб давнего друга, у которого раньше увел жену, в «Ювентусе» беспорядок. В клуб Маротты мог прийти Зидан, а теперь Турин не умеет без фокусов. Паратичи сбежал в Лондон, чтобы не маячить перед носом у итальянских прокуроров, которые расследуют странные обмены футболистами и выплаты по хитрым схемам. Впрочем, старый «Ювентус», невзирая за скандалы за пределами поля, умел играть в футбол. А этот разучился.

Похоже, главная проблема клуба — Аньелли