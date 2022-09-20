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Терюшков: «УЕФА и ФИФА не будут допускать Россию в ближайшие 5-10 лет»

вчера, 23:06

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков прокомментировал отстранение сборной России по футболу от участия на Евро-2024.

«По отстранению нашей сборной России от ЧЕ-2024 могу сказать только одно: „Надеюсь, что у России сейчас хватит сил и желания привлечь крымские клубы в состав российских профессиональных лиг. Я уже давно говорю, что УЕФА и ФИФА не будет нас допускать в ближайшие 5-10 лет. Надеждами никогда не питал и питать не буду.

Сейчас в спорте происходит политика против всего русского. Почему УЕФА или ФИФА должны по-другому реагировать? Все эти организации находятся под европейской юрисдикцией, а страны ЕС находятся в состоянии наших врагов. Надо развивать свой футбол и давным-давно пригласить клубы из Крыма, включать в периметр Абхазию. Уверен, что в случае одобрения референдума в РФ появятся и новые территории“, — сказал Терюшков.

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