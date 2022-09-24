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Силкин: «Результат матча с Киргизией не важен»

сегодня, 15:47
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан1 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч идет

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о товарищеском матче между сборными Киргизии и России.

«Конечно, жду этого матча и хорошей игры. Хочется посмотреть на ребят, на то, в какой футбол они будут играть. Интерес к этому матчу точно есть. Понятно, что сборная России сильнее Киргизии, уровень чемпионата повыше, но все равно будет интересно посмотреть эту игру. Плюс у киргизов будет мощная поддержка трибун, уверен, что они дадут бой. Результат не важен, главное увидеть наших ребят. Уверен, что все наши футболисты соскучились по игре за сборную», — сказал Силкин.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:51
Если взялся играть,то важен.Иначе-нахрена выходил на поле??? Видимо,такие специалисты,как Силкин ,и воспитали бездарное трусливое поколение.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 16:44
Карпин сам разберётся что для него важно.
drug01
drug01
сегодня в 16:43
Главное поиграть для себя и для болельщиков
Брулин
Брулин
сегодня в 16:21
Вратарь: Матвей Сафонов.

Защитники: Данил Круговой, Максим Осипенко, Сергей Бородин, Вячеслав Караваев.

Полузащитники: Данил Глебов, Александр Коваленко, Даниил Фомин, Роман Ежов, Зелимхан Бакаев.

Нападающий: Александр Соболев.
lotsman
lotsman
сегодня в 15:50
Как это не важен? А чувство самолюбия, достоинства?
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