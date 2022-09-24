Силкин: «Результат матча с Киргизией не важен»

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сегодня, 15:47

Бывший главный тренер «Динамо» поделился мнением о товарищеском матче между сборными Киргизии и России.

«Конечно, жду этого матча и хорошей игры. Хочется посмотреть на ребят, на то, в какой футбол они будут играть. Интерес к этому матчу точно есть. Понятно, что сборная России сильнее Киргизии, уровень чемпионата повыше, но все равно будет интересно посмотреть эту игру. Плюс у киргизов будет мощная поддержка трибун, уверен, что они дадут бой. Результат не важен, главное увидеть наших ребят. Уверен, что все наши футболисты соскучились по игре за сборную», — сказал Силкин.