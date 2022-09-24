Агент Миладиновича: «Иван недоволен ситуацией в „Сочи“»

Агент Антон Синьков сообщил, что Иван Миладинович не понимает, почему не получает игрового времени в «Сочи» и может уйти из клуба зимой.
В первых десяти турах РПЛ Миладинович не провел ни одного матча.
Иван на ситуацию реагирует плохо. Очень плохо. Недоволен. Все говорят, что в тренировочном процессе он выглядит хорошо, но там, видимо, какие-то свои внутренние истории. Я не могу понять, почему все складывается именно так, как сейчас. Был интерес со стороны «Торпедо», но до конца не смогли решить вопрос. Плюс совсем недавно звонили по поводу перехода в «Астану», пытались понять, возможно ли это зимой или нет. Приостанавливать контракт, думаю, он не будет. Иван же русский паспорт получил. В такой ситуации одно действие противоречило бы другому. Посмотрим на ситуацию, потому что в каждом матче центральные защитники «Сочи» допускают голевые или предголевые ошибки. Но почему-то тройка обороны остается неизменной. Не знаю, почему так, может, в шахматы играют с тренером. Хотелось бы, чтобы во всем этом была только спортивная составляющая, и я надеюсь, что именно она присутствует. Я не главный тренер команды, но смотрю все матчи «Сочи», и происходящее для меня несколько удивительно. Не считаю эту историю справедливой по отношению к Ивану.
Тут сразу понятно, что игрок проигрывает конкуренцию, а командам выше уровня средненький игрок тоже оказывается не нужен, даже середнякам РПЛ.
Справедливости ради надо заметить, что он и раньше Сочи не особо нужным был, при другом тренере.
Ну если обижаешься, что твой игрок не играет, то найди команду где он будет играть. Поищи команду в ФНЛ или в чемпионате Монголии.
Тут сразу понятно, что игрок проигрывает конкуренцию, а командам выше уровня средненький игрок тоже оказывается не нужен, даже середнякам РПЛ.
Справедливости ради надо заметить, что он и раньше Сочи не особо нужным был, при другом тренере.
Ну если обижаешься, что твой игрок не играет, то найди команду где он будет играть. Поищи команду в ФНЛ или в чемпионате Монголии.