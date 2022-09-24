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Смородская: «Матч с Киргизией никому не нужен»

сегодня, 13:59
КыргызстанЛоготип футбольный клуб Кыргызстан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17:00 Не начался

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против сборной Киргизии.

«Матч с Киргизией мне абсолютно не интересен, смотреть не буду. На мой взгляд, эта игра сейчас никому не нужна. Пользы она не принесет — ни футболистам, ни тренерам сборной. Им было бы лучше остаться в своих клубах и готовиться к предстоящим матчам. Если и проводить товарищеские встречи, то с равными соперниками, а не устраивать легкую прогулку. Это только вредит игрокам, повышает их самомнение», — сказала Смородская.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 14:10
Почему такие мысли????
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:10
Ты об этом болтаешь уже раз пятый,доваривая борщ.Смотри,испортишь продукт и получишь по щам.
Куда уж проще :Не интересно-не следи.И не напоминай о своём бренном существовании.Мы и так не забудем о твоей выдающейся роли в деле стагнации отечественного футбола.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:07
Колосков о матче России и Киргизии: «Это большая общественно-политическая победа. Игра войдет в летопись российского футбола» ахаххаххахах смешно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:03
Сборную забрасывать нельзя...
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 14:00
Тётя Оля это ты никому не нужна!
Гость
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