Смородская: «Матч с Киргизией никому не нужен»

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сегодня, 13:59

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о предстоящем товарищеском матче сборной России против сборной Киргизии.

«Матч с Киргизией мне абсолютно не интересен, смотреть не буду. На мой взгляд, эта игра сейчас никому не нужна. Пользы она не принесет — ни футболистам, ни тренерам сборной. Им было бы лучше остаться в своих клубах и готовиться к предстоящим матчам. Если и проводить товарищеские встречи, то с равными соперниками, а не устраивать легкую прогулку. Это только вредит игрокам, повышает их самомнение», — сказала Смородская.