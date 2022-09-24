«Ливерпуль» хочет продлить соглашение с Наби Кейта

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с полузащитником Наби Кейта.
Футболист перешел в стан «красных» из «Лейпцига» в 2018 году за 53 миллиона фунтов стерлингов. В новом сезоне он провел лишь 5 минут в матче за Суперкубок Англии. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.
В прошлом сезоне Кейта забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 23 матчах.
те любят всякий шлак от красных покупать, имею ввиду чудо-вратаря кариуса
те любят всякий шлак от красных покупать, имею ввиду чудо-вратаря кариуса
летом надо было от него избавляться на пару с его "коллегой" Оксом
летом надо было от него избавляться на пару с его "коллегой" Оксом