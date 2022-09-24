«Ливерпуль» хочет продлить соглашение с Наби Кейта

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сегодня, 22:08

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с полузащитником Наби Кейта.

Футболист перешел в стан «красных» из «Лейпцига» в 2018 году за 53 миллиона фунтов стерлингов. В новом сезоне он провел лишь 5 минут в матче за Суперкубок Англии. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.

В прошлом сезоне Кейта забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 23 матчах.