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«Ливерпуль» хочет продлить соглашение с Наби Кейта

сегодня, 22:08

«Ливерпуль» хочет продлить контракт с полузащитником Наби Кейта.

Футболист перешел в стан «красных» из «Лейпцига» в 2018 году за 53 миллиона фунтов стерлингов. В новом сезоне он провел лишь 5 минут в матче за Суперкубок Англии. Причиной тому стали проблемы со здоровьем.

В прошлом сезоне Кейта забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу в 23 матчах.

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Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 22:51
Кроме него нужны игроки.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 22:17
шейхам из Ньюкасла надо его впарить,

те любят всякий шлак от красных покупать, имею ввиду чудо-вратаря кариуса
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 22:13
неудачное приобретение красных, по пол сезона в лазарете потом четверть на скамейке, выйдет сыграет два-три полных матча и снова травма....
летом надо было от него избавляться на пару с его "коллегой" Оксом
Гость
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